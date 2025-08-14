神山助攻 半導體產值上修

台灣半導體協會（TSIA）昨（13）日二度上修今年台灣半導體產值至逾6.4兆元，年增逾22%，主因晶圓代工強勁成長，估較2024年產值增加28.3%，增幅大於整體半導體業平均。法人分析，主要是台積電（2330）先進製程接單火熱，扮演產業成長火車頭。

台灣半導體協會曾於5月引用工研院產科國際所發布的數據，並於當時首度上修今年台灣半導體產值至6.3兆元，年增19.1%，其中，晶圓代工成長年成長幅度達23.8%居冠。

台灣半導體協會昨天再次引用工研院產科國際所最新數據，二度上修今年台灣半導體業產值至逾6.4兆元，年增率為22.2%。

台灣半導體產業協會預期，第3季台灣半導體業產值可望攀高至1.67兆元，季增4.8%，其中，IC製造業第3季產值將季增7.3%，IC封裝及測試業將分別季增7.5%及6.6%，封裝成長幅度較大；至於IC設計業將季減4%。

就第2季表現來看，該機構分析，IC製造業當季產值突破1兆元大關、達1.06兆元，季增10.4%，表現最佳；IC封裝業產值1,155億元，季增8%；IC測試業產值558億元，季增8.2%；IC設計業產值3,595億元，季減0.7%，表現最差。

就2025年來看，預估台灣IC製造業產值將達4.36兆元，年增27.5%，高於產業平均，主要是晶圓代工帶動。