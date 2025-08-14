挪威主權基金投資 老AI股大換手 加碼鴻海、緯創、緯穎

挪威主權基金最新台股投資組合出爐，AI族群持股也有所變動，對「老AI股」的七檔AI伺服器代工廠持股呈現「三增四減」，鴻海（2317）、緯創、緯穎獲加碼，減持廣達、英業達、仁寶、和碩。同時，首度買進晟銘電、jpp-KY兩檔機殼股，凸顯機殼這項利基型AI新勢力崛起的態勢。

根據挪威主權基金揭露最新投資組合名單（截至2025年6月底），晟銘電、jpp-KY這次首度入列，持股比重各為1.04%與1.59%。

「老AI股」的七檔AI伺服器代工廠方面，挪威主權基金持股比重增加的共有鴻海、緯創、緯穎三檔，其中，鴻海比重由0.25%增加至0.86%，緯創由1.09%提升至1.35%，緯穎由0.78%成長至1.38%。

挪威主權基金則砍倉廣達、英業達、仁寶與和碩四檔，其中，廣達持股比重由0.68%降至0.55%，英業達從1.04%降至0.28%。仁寶、和碩更遭大砍，持股比重分別由1.18%、0.44%降至零。

鴻海將於今（14）日舉行法說會，旗下AI伺服器製造商工業富聯，已公布上半年與第2季財報，均創同期新高，出貨規模與價值同步躍升。

即便關稅不確定性壟罩市場，不過，緯創總經理暨執行長林建勳先前表示，AI訂單是剛性需求、不受影響，目前AI伺服器需求還是大於供給，且AI伺服器技術持續成長，更高效能的伺服器推陳出新，相信客戶還是會持續採購。

緯穎第2季AI伺服器占總營收比重已達約四成，法人看好下半年比重還會持續提高。

廣達財務長楊俊烈表示，AI伺服器需求持續強勁，今年預期將占整體伺服器營收七成，輝達下一代全新GB300伺服器產品，預計第3季底開始小量出貨。

仁寶總經理伯納多羅預期，下半年營運會略優於上半年。