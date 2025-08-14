挪威主權基金重押台股光通訊 黃袍加身 將掀升評潮

挪威主權基金重倉押注台股光通訊五強，個個有來頭，波若威（3163）是輝達唯一直接欽點的光通訊合作台廠，上詮有「護國神山」台積電加持，聯亞則在磊晶領域稱霸，光聖為美系前三大雲端服務供應商（CSP）重要合作夥伴，華星光則是邁威爾主要協力廠。

法人看好，光通訊五強各有強大背景，如今又有挪威主權基金銀彈護持，有如「黃袍加身」，有望掀起市場新一波升評潮。

光聖與美系雲端大廠合作多年，主要供應光被動元件相關產品，協助建置資料中心所需的光纖機體箱，其光被動業務拉貨情況，可視為觀察CSP廠對AI領域投資的參考指標。

隨著光聖2023年研發出目前市場最高芯數的產品，其在供應鏈中的地位也持續水漲船高，今年再奪下美系前三大CSP廠馬來西亞AI資料中心標案訂單，更取得所有供應商中最大供貨占比。

聯亞專注於磊晶片製造，也是國內少數的800G矽光子CW Laser主要供應商，無論是技術與產能都在業界處於領先地位，是台系光通訊產業鏈中不可或缺的關鍵要角。

上詮為台積電去年首度釋出的矽光子生態系夥伴名單中，唯一入列的光通訊廠，投入共同封裝光元件（CPO）業務腳步在台系光通訊廠中最快，正與台積電緊密合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，2026年起放量。

波若威是唯一在今年輝達GTC大會上，獲輝達直接點名的光通訊廠。波若威正積極開發CPO技術，聚焦光纖套件及光纖配線盒產品，預計下半年完成驗證，2026年進入量產，看好明年CPO營收貢獻將會相當可觀。

華星光與邁威爾深度合作，積極跟隨大客戶邁威爾腳步，持續投入800G光收發模組、CPO研發，具技術領先優勢，並持續開發高速產品及擴展代工業務，目前研發重點為800G/1.6T應用之70/100mW CW LD及矽光子應用技術等。邁威爾來自ASIC、矽光等雲端資料中心相關AI需求高漲，AI營收占比已超越超微、英特爾與博通等競爭對手，並設下2028年客製化AI晶片市占率達到兩成的目標，華星光將成最大受惠者之一。