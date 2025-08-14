挪威主權基金重押光通訊 顯示看旺產業前景

挪威主權基金揭露最新台股投資組合，重押光通訊族群，不僅增持光聖（6442）、聯亞，對兩檔個股持股比重均大增超過五成，聯亞更是該基金持有台股單一個股比重第二大、達4.86%，並首度新增波若威、上詮、華星光等三檔光通訊股。

挪威主權基金是全球規模最大的主權基金，選股標的多以能提供穩健報酬、長期經營為主，極具產業指標性，其持股動態更被市場視為投資選股的重要方向球。挪威主權基金重倉押注台灣光通訊五強，透露其對產業前景與相關公司後市看好。

挪威主權基金重押台灣光通訊五強 圖／經濟日報提供

根據挪威主權基金公布的最新投資組合名單（截至2025年6月底），台灣光通訊股王光聖持股占比由前一次公布資料的1.17%成長至3.27%，呈現幾近兩倍成長；聯亞持股比重則從3.16%增至4.86%，增幅超過五成，為挪威主權基金持股台股中，「唯二」持股比率超過4%的個股之一，僅次於貿聯-KY的4.93%。

挪威主權基金加碼光聖、聯亞之外，並新增持有波若威、上詮、華星光等三檔個股，上詮一入列持股比重就達到1.41%，華星光為1.29%，波若威的持股比重也有0.59%。

業界指出，當AI伺服器平台從輝達的H100走到GB300後，掀起一波新的數據傳輸革命，傳統銅線勢必逐漸走入歷史，帶旺光通訊需求節節升溫，矽光子將成為未來AI時代主流，因此吸引全球最大主權基金加碼搶進。