世芯：5奈米進度不如預期

股后世芯-KY（3661）昨（13）日於法說會投下震撼彈，不僅上季獲利下探五季來低點，公司坦言，原本看好今年業績成長主要動能、北美整合元件廠（IDM）客戶的5奈米製程AI加速器案件需求不盡理想，預期今年底前每一季營收表現都將相對平淡，並且不提供今年業績預估。

世芯是特殊應用IC（ASIC）設計服務業者，即便今年營運恐相對清淡，公司強調，將開始有2奈米製程案件收入，預期明年首季開始量產的3奈米製程AI晶片，將為出貨量與業績帶來顯著增長。世芯昨天股價漲45元、收4,120元。

世芯昨天公布第2季稅後歸屬母公司業主淨利13.23億元，為五季來低點，季減9.5％、年減16.5％，每股純益16.4元。受北美雲端服務客戶案件處於過渡期影響，世芯上半年合併營收196.26億元，年減18.4％；歸屬母公司業主淨利為27.87億元，年減1％，每股純益34.49元。

世芯北美雲端客戶7奈米製程AI晶片已於今年上半年結束生命周期，而新一代3奈米製程AI晶片案件的設計定案時程則從6月稍微延到7月，預計明年首季量產。

同時，另外一家北美IDM客戶的5奈米製程AI加速器需求則不盡理想，推估下半年相關出貨量還會逐漸減少。

世芯不諱言，預期到今年底前的季營收表現相對平淡，儘管整體營收出現下滑，不過，下半年會有多個3奈米製程案件啟動，同時也會有2奈米製程案件可望開始進行。