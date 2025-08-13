快訊

華碩CSP大單湧入 本季樂觀 看好AI伺服器業務發展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩。聯合報系資料照
PC品牌大廠華碩（2357）昨（13）日舉行法說會，華碩看好AI伺服器業務發展，預告本季底GB300開始量產，並已獲得多家國際CSP（雲端服務供應商）大額訂單。

展望本季，華碩財務長吳長榮指出，預估本季PC業務營收將季增5-10%，零組件及伺服器業務在高基期下，預計本季業績將與上季持平。整體來看，華碩對本季營運樂觀看待。

法人關注，因PC產業已於上半年提前拉貨，恐導致下半年需求不佳，華碩共同執行長許先越回應，預計今年上、下半年出貨比重可能為55比45或52比48，但華碩第3季營收仍可望成長，主要受惠於高階電競產品與即將上市的Xbox新品。

吳長榮表示，短期營運仍有關稅及匯率影響，但往後來看，預計相關影響性將明顯降低，預計匯率影響大概還要經過一個季度過渡到正常階段，排除關稅及匯率影響，華碩有信心今年全年度達成4-5%營益率目標。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓表示，相關業務第1季營收占比已達雙位數，第2季在GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。

胡書賓強調，對AI伺服器業務能見度非常有信心，華碩除了在既有亞太地區擴展客戶外，在歐美大型CSP也有顯著突破，已獲得多家國際CSP大額訂單。

至於在PC業務方面，許先越指出，華碩今年上半年PC業務成長主要來自電競及商用市場，其中，電競營收年增四成、商用PC年增四成五，而下半年電競相關業務有望續強，其中，華碩與微軟合作的電競掌機ROG Xbox Ally系列預計下半年上市，也將貢獻營收。華碩亦看好AI PC動能，預計下半年將推出價格帶覆蓋更廣的機種。

