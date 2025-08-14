中華電「AI 語音助理」 客服幫手

中華電信（2412）近日推出企業級「AI語音助理」解決方案，以多年累積語音資料的實戰經驗，結合最新AI技術，打造出最貼近台灣產業需求的AI語音助理，協助企業突破客服人力瓶頸，滿足日益多元的客戶服務需求。

中華電信表示，將持續拓展語音辨識、多語對話、跨平台整合等核心能力，攜手策略夥伴打造完整AI語音生態系，為台灣企業開啟「聲動」未來。

中華電信董事長簡志誠表示，「重點不是導入AI，而是讓AI成為成長引擎。」AI語音技術不僅提升客服效率，更為企業節省人力，開創智慧客服新模式，是企業邁向智慧化的關鍵推手。

中華電信「AI語音助理」導入生成式人工智慧與大型語言模型技術，並以多代理系統與RAG技術（檢索增強生成），使AI具備更高的語意理解與任務執行能力，支援國、台、客、英、日等13種語言，語音辨識準確度突破九成，滿足在地與國際溝通需求。

此外，「AI語音助理」具備仿聲合成功能，提供十分鐘聲音樣本可生成專屬品牌音色；五分鐘影像，即可生成具自然對嘴與手勢的數位分身，協助企業打造專屬AI代言人。

「AI語音助理」已導入自家多個業務應用場域進行驗證，包括企業客服、外撥問訪、知識問答與虛擬導覽等。「AI語音助理×百工百業」解決方案為企業量身打造AI語音模組，協助各行各業智慧轉型。

以餐飲業為例，中華電信表示，「AI語音助理」可與訂位系統串接，自動處理查詢、修改與取消等訂位服務；在醫療領域則可整合掛號系統，病患透過語音完成掛號及就醫流程；物流業者則可運用語音查詢貨物狀態、寄件預約與進行問卷調查，打造全年無休的智慧客服。

在金融與家電產業方面，中華電信導入自動化外撥問訪及維修派工流程，更應用於政府社福單位處理投保、給付與案件進度查詢，每月語音來電量高達上萬通，語音辨識準確率突破九成，使用者滿意度達七成以上。