台積電先進製程擴產 東台、瀧澤科接單升溫
台積電先進製程持續大擴產，帶動印刷電路板（PCB）精密鑽孔設備需求暴增，國內PCB設備大廠包括東台（4526）、瀧澤科、恩德、大量、志聖等，接單明顯升溫，針對最新的CoWoP封裝製程，東台、瀧澤科也都表示，正密切關注並將展開相關製程的開發作業。
東台集團近幾年積極切入AI伺服器設備製造領域，大部分AI伺服器大廠，都有東台集團PCB鑽孔機等設備的身影；去年東台的PCB設備除了出貨至泰國，也首次打進歐洲市場，未來三至五年，看好半導體設備業績占比提升。
據了解，過去20年東台售出近20萬台PCB設備，切入PCB大廠供應鏈，AI伺服板也是東台的重要客戶。
東台PCB鑽孔機7至10月出貨滿載，連同工具機，在手訂單約30億元。東台指出，已有客戶採用東台刨平設備進行CoWoS製程加工，雖然CoWoP製程尚未正式導入，但東台持續密切關注，並投入相關製程開發。
展望未來，東台自今年第2季起，受惠AI伺服器用PCB需求帶動，客戶對新機的採購意願持續增強，預期此購買動能將延續到2026年上半年。
大量表示，下半年產能全滿，目前續接的訂單，交期排到明年。樂觀看待今年營運朝正向發展，估較去年成長八至九成。
