蘋果 iPhone 提前拉貨效應 和碩第3季營運恐「旺季不旺」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩董事長童子賢。記者吳康瑋／攝影
和碩（4938）今年第2季表現不如預期。展望後市，和碩預估，第3季資訊及通訊（以iPhone組裝事業為主）產品預計相比上季將呈現季減。

法人分析，此為極罕見現象，恐怕是因蘋果先前為了躲避美國關稅風險，在上半年度提前大量拉貨iPhone所致。而歷年9月為蘋果新機上市時刻，將帶動和碩等代工廠當月營收跳升，進而帶動整體第3季業績季成長、呈現旺季效應，如今和碩第3季通訊業務看淡，恐導致本季營運呈現「旺季不旺」。

展望第3季，和碩指出，預計以NB為主的資訊產品出貨量將呈現個位數季減，至於消費性電子產品在新機陸續出貨下，預計將呈現季增長，至於通訊業務，則預計將呈現季減。

從和碩業務營收比重來看，截至今年第2季度，資訊產品為13%、消費性電子7%、通訊產品為60%，其他業務則為20%。

法人指出，以和碩產品營收占比推算，若和碩第3季通訊業務季減，由於該業務營收比重過大，勢必將導致和碩第3季營收呈現季減，可能呈現「旺季不旺」情況。

法人分析，過往由於蘋果於每年9月發表iPhone新機，包含鴻海（2317）、和碩等代工廠當月可以認列相關營收，故第3季通常為和碩例年旺季。

相比之下，第2季因iPhone新舊機種交接，通常為全年單季低谷。但現在和碩看淡第3季通訊業務，法人推估主要是因蘋果今年上半年為因應美國關稅，已提前大量拉貨至美國市場，導致下半年對整體iPhone需求保守看待。

和碩 營收 iPhone 蘋果 美國 拉貨 消費 關稅

