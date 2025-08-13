創見亮相2025台北國際自動化工業大展 聚焦高速儲存與智慧影像應用

2025台北國際自動化工業大展將於8月20日至8月23日，在台北南港展覽館隆重登場。全球儲存領導品牌創見（2451）資訊（Transcend Information, Inc.）將於1館4樓N1306攤位展出高頻寬工業級DDR5-6400記憶體模組、企業級固態硬碟儲存解決方案，以及工業用鏡頭模組影像解決方案，聚焦智慧製造應用，打造高效儲存與視覺整合解決方案，全面滿足工業自動化對高速運算、穩定儲存與智慧影像辨識的多元需求。

創見DDR5-6400工業用記憶體模組，提供高達6,400 MT/s的高效傳輸效能，顯著提升系統效能與資料處理效率，適用於長時間高負載的工業自動化環境，有效優化設備反應速度與作業流程，提升生產效率與系統運作穩定性。

創見企業級SSD採用高耐用eTLC NAND快閃記憶體，具備至少可達7K P/E擦寫次數壽命，確保長時間穩定運作，適用於高頻讀寫的工業應用環境。搭載斷電保護技術（Power Loss Protection, PLP），即使在突發斷電情況下，亦能維護資料完整性，協助工業設備持續穩定運行，提供高度可靠安全的儲存效能。

創見鏡頭模組適用於自動化生產與嵌入式系統，具備檢測、監控與影像辨識功能，靈活整合至工業電腦、POS終端、充電樁等設備，並支援日夜間清晰成像。產品相容MIPI CSI-2與USB介面，支援Raspberry Pi與NVIDIA Jetson平台，打造完整的智慧視覺應用方案。