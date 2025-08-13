創見亮相2025台北國際自動化工業大展 聚焦高速儲存與智慧影像應用

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
創見董事長束崇萬。記者曾吉松／攝影
創見董事長束崇萬。記者曾吉松／攝影

2025台北國際自動化工業大展將於8月20日至8月23日，在台北南港展覽館隆重登場。全球儲存領導品牌創見（2451）資訊（Transcend Information, Inc.）將於1館4樓N1306攤位展出高頻寬工業級DDR5-6400記憶體模組、企業級固態硬碟儲存解決方案，以及工業用鏡頭模組影像解決方案，聚焦智慧製造應用，打造高效儲存與視覺整合解決方案，全面滿足工業自動化對高速運算、穩定儲存與智慧影像辨識的多元需求。

創見DDR5-6400工業用記憶體模組，提供高達6,400 MT/s的高效傳輸效能，顯著提升系統效能與資料處理效率，適用於長時間高負載的工業自動化環境，有效優化設備反應速度與作業流程，提升生產效率與系統運作穩定性。

創見企業級SSD採用高耐用eTLC NAND快閃記憶體，具備至少可達7K P/E擦寫次數壽命，確保長時間穩定運作，適用於高頻讀寫的工業應用環境。搭載斷電保護技術（Power Loss Protection, PLP），即使在突發斷電情況下，亦能維護資料完整性，協助工業設備持續穩定運行，提供高度可靠安全的儲存效能。

創見鏡頭模組適用於自動化生產與嵌入式系統，具備檢測、監控與影像辨識功能，靈活整合至工業電腦、POS終端、充電樁等設備，並支援日夜間清晰成像。產品相容MIPI CSI-2與USB介面，支援Raspberry Pi與NVIDIA Jetson平台，打造完整的智慧視覺應用方案。

創見 充電樁 鏡頭模組 固態硬碟 工業電腦 記憶體模組 快閃記憶體

延伸閱讀

相關新聞

上市櫃首家！大豐電將「比特幣」納入長期戰略儲備

比特幣等虛擬貨幣近年在全球引發熱潮，美國總統川普今年3月更簽署行政命力，成立戰略性比特幣儲備。而台灣有線電視業者大豐電（...

7月31日行動語音服務異常 中華電信提補償措施

中華電（2412）表示，2025年7月31日凌晨因行動網路系統軟體升版作業異常，導致行動語音服務受影響，雖行動上網及其他...

蘋果 iPhone 提前拉貨效應 和碩第3季營運恐「旺季不旺」

和碩（4938）今年第2季表現不如預期。展望後市，和碩預估，第3季資訊及通訊（以iPhone組裝事業為主）產品預計相比上...

大豐電成立數位資產委員會 將比特幣納入長期戰略儲備

迎接數位經濟時代的新機會，大豐電（6184）13日召開董事會，通過成立數位資產委員會，率先將比特幣納入長期儲備。大豐電成...

聚焦高毛利應用奏效 汎瑋材料Q2毛利率提升至25.9％

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967) 今（13）日公告2025年第二季營運成果。第二季合併營收達3.44億元，季增16....

