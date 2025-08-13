大豐電成立數位資產委員會 將比特幣納入長期戰略儲備

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
大豐電董事長張銘志。記者黃晶琳／攝影
大豐電董事長張銘志。記者黃晶琳／攝影

迎接數位經濟時代的新機會，大豐電（6184）13日召開董事會，通過成立數位資產委員會，率先將比特幣納入長期儲備。大豐電成為台灣第一家將數位貨幣資產列入公司長期儲備資產的上市（櫃）公司，回應全球市場發展趨勢，強化公司資本韌性與長期成長潛力。

大豐電指出，近年來，美國在比特幣領域的政策與市場機制逐步成熟，涵蓋部分州政府推動將比特幣納入儲備資產、數位資產會計準則的明確化，以及比特幣現貨ETF的正式推出；國際領先企業包括美國的MicroStrategy、Tesla，以及日本的Metaplanet相繼採取比特幣儲備策略，作為對抗通膨、分散風險與提升資產多元化的重要工具。比特幣憑藉固定供給、去中心化架構及全球高度流動性，被譽為新一代「數位黃金」，在多變的經濟與金融環境中，能為資本帶來更高的穩定性與靈活度。

大豐電成立「數位資產委員會」，依循國際最佳治理標準並採取嚴格監督機制，落實比特幣及相關數位化資產配置。由大豐電董事戴永輝擔任召集人，組織成員納入風險管理、法務、資安及策略等核心部門，負責制定資產配置原則、風險控管機制及資訊揭露規範，確保全程符合法規要求並兼顧股東利益。

大豐電表示，將比特幣納入長期資產，是迎接數位經濟浪潮的重要一步。相信結合多元化資產配置與嚴謹的風險治理，能為公司奠定更穩固的長期發展基礎，持續為股東及企業創造價值。強調此決策不會影響現有營運資金與日常業務，將秉持「穩健優先」原則，以審慎、分階段策略，依法令辦理即時且透明的資訊揭露。

