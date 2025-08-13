快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
汎瑋材料董事長李家旺（中）。圖／汎瑋材料提供
汎瑋材料董事長李家旺（中）。圖／汎瑋材料提供

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967) 今（13）日公告2025年第二季營運成果。第二季合併營收達3.44億元，季增16.7％，較去年同期減少5.2％，在產品組合持續優化、製程改善與高附加價值應用擴張帶動下，營業利益達0.32億元，年增68.0％，但因認列台幣匯率升值業外匯兌損失影響，歸屬於母公司稅後純益為0.2億元，每股純益0.80元。不過受惠毛利產品出貨占比拉升，第2季毛利率達25.9％，季增3個百分點、營業利益率9.3％，也增4.1個百分點，顯示聚焦高附加價值產品的策略逐步奏效。

汎瑋上半年合併營收達6.39億元，比去年同期減少2.60％，營業利益達0.59億元，年增52.54％，歸屬於母公司稅後純益0.35億元，年減14.7％，每股純益1.43元，年減22.3％。

汎瑋材料表示，公司長期投入多項製程與模組整合技術，第二季營運成果除可見產業需求回升，更顯示出汎瑋材料在「研發設計 + 製程整合 + 國際供應鏈管理」三大核心能力的整合優勢，透過內部精實製造、自動化技術導入與全球產線配置，公司不僅縮短交期、提升良率，也強化高毛利產品出貨占比，因而推升毛利率和營業利益表現。

展望本季，汎瑋材料維持審慎樂觀態度。面對國際貿易環境的不確定性與對等關稅政策，公司已提前完成東南亞產能調配策略：泰國新廠正式量產，鎖定筆電AI伺服器電動車應用材料；馬來西亞據點持續穩定運作，越南廠則完成設備自動化升級，三地產能協同提升全球出貨彈性與風險分散能力。此外，受惠於生成式AI、AIoT、高效能運算與電動車應用擴大，搭配歐美市場補庫效應升溫，第3季客戶端需求能見度持續提升。

AI 營收 筆電 關稅 外匯 毛利率 伺服器 電動車 台幣匯率 每股純益

聚焦高毛利應用奏效 汎瑋材料Q2毛利率提升至25.9％

