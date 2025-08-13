松川精密上半年本業獲利成長22% 持續搶攻AI與儲能商機

繼電器領導廠商松川精密（7788）今（12）日公布2025年上半年財報，營收達32.34億元，年增13.7%。雖受台幣升值影響導致一次性匯損，稅後純益0.49億元，比去年同期減少，每股純益0.65元也同步下滑，但本業動能顯著優於去年，上半年營業利益3.02億元，年增22.0%。公司指出，全球AI數據中心及儲能應用需求強勁，將成為下半年乃至中長期成長的雙引擎。

松川精密專注於繼電器的設計、製造與銷售，產品涵蓋Plug-in繼電器、PCB繼電器、高壓交流接觸器及高壓直流接觸器，應用領域遍及電力保護、自動化控制、遙控與隔離保護等。繼電器作為自動控制開關的核心元件，可用小電流信號控制大電流電路，實現自動控制、安全保護及電路切換，具備動作快、體積小、耐用性高等特性，並因安規要求嚴格與更換成本高，客戶黏著度極高。

松川精密在全球擁有六大生產基地及七個銷售據點，分布於台灣樹林、嘉義、墨西哥、廈門、印度及越南代工廠，並在美國、歐洲、上海、新加坡、南韓、印度與泰國設有銷售據點。公司採高度垂直整合模式，從塑膠與金屬零件、模具的自主設計製造，到繼電器生產設備的自研自組，提升品質與效率，同時推進智慧製造與即時管控。

近年AI帶動數據中心規模與運算密度快速成長，伺服器電源（Server Power）與自動切換開關（ATS）功率需求同步推升至12kW以上，進一步帶動高壓大電流繼電器需求。松川精密指出，針對工業控制及電源控制應用，公司持續開發符合高電流密度、低發熱及更高負載能力的產品，以滿足伺服器電源、不斷電系統（UPS）、配電裝置（PDU）及電源管理模組等高端市場需求，並鞏固既有國際客戶。

除AI應用外，全球能源轉型也推動儲能市場高速成長，松川精密也積極投入高毛利太陽能逆變器和儲能繼電器。松川強調，由於每套儲能系統依模組數量不同，可能需配備數個至數十個繼電器或接觸器，且AI應用帶動用電增加，促使全球電網升級，進一步推升需求。