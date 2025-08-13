Ansys 以AI 驅動未來模擬 賦能台灣產業的研發新世代

全球模擬軟體領導者Ansys，現已與Synopsys合而為一，於今（13）日舉辦年度科技盛會「Ansys Simulation World 2025台灣用戶技術大會」，以「AI 驅動未來模擬，開啟研發新世代」為題，展示從晶片設計、封裝模組到整機系統的跨層級模擬解決方案，協助企業加速產品開發與創新。現場吸引逾千位來自半導體、AI、電動車、資通訊等領域的專業人士參與，台積電、鴻海、聯發科技、日月光、AMD、台達等科技大廠亦到場共襄盛舉，聚焦 AI、HPC 與系統整合所帶來的模擬挑戰與突破。

Ansys 全球客戶卓越副總裁 Anthony Dawson 帶來以「The Future of Advanced Engineering is Here: Solutions from Silicon to Systems」為題的主題演講，深入剖析晶片與系統設計正加速融合的產業趨勢，並分享 Synopsys 與 Ansys 技術整合所帶來的優勢──從運算加速、核心求解器到 AI 驅動的智慧化工作流程，為工程團隊提供跨越晶片與系統的一體化解決方案，協助客戶在軟體定義車輛、資料中心等智慧系統開發中應對複雜挑戰、降低成本並加快上市時程，加速實現從晶片到系統（Silicon to Systems）的創新設計。

Ansys 技術長 Jayraj Nair 分享隨產品設計從元件擴展到系統甚至系統體系（System of systems），各產業正面臨前所未有的開發複雜度，亟需更完善的系統工程方法。為因應挑戰，企業在產品生命週期中可導入多物理與多尺度模擬技術，並善用 AI 驅動的基礎模型，支援由上而下與由下而上的設計流程。此轉變也推動研發流程朝向更緊密的生態系合作，以及工程團隊整體能力的升級與轉型。此外，Ansys 資深研發總監 Dr. TianHao Zhang 探討自動化新時代興起下，電子與機械整合系統所面臨的多物理可靠度挑戰，並分享模擬在提升產品穩定性與安全性上的關鍵角色。