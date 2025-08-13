快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

聽新聞
0:00 / 0:00

威剛Q2三率三升 獲利倍增、EPS 2.75元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片
威剛董事長陳立白。圖／本報資料照片

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，第2季不僅獲利指標三率三升、營業利益季增1.9倍，且不受台幣強勢升值影響，匯兌逆勢獲利，繳出稅前盈餘季增逾七成及每股純益2.75元的亮眼績效；上半年歸屬母公司純益達14.05億元，每股純益4.49元。

展望本季，威剛看好DRAM及NAND Flash都將維持多頭走勢，董事長陳立白重申，在產業趨勢、獲利優先等多重考量下，三大原廠對於DDR4停產計畫未變，下半年DDR4缺貨強勁，需求仍相當樂觀，DDR4和DDR5的合約價仍將穩健向上，預期公司營運績效可望優於第2季。

此外，看準AI應用、資料中心及企業儲存需求快速增長，除了公司AI伺服器產品已開始進入送樣認證階段，旗下企業級儲存品牌TRUSTA也強力佈局高效能企業級SSD市場，並推出伺服器專用的DDR5 R-DIMM，明年起都將成為公司推進AI應用市場的重要利器。

在記憶體漲價助攻下，威剛第二季營運呈逐月向上走勢，推動單季合併營收季增29.44%達128.24億元，創下逾15年半以來單季高點。同時，毛利率、營益率及淨利率三項指標亦同步提升，毛利率、營益率均季增逾5個百分點分別達18.98%、9.58%；營業利益季增192.01%至12.28億元，稅前盈餘季增74.91%為12.99億元，稅後純益9億元，歸屬母公司純益為8.79億元；以加權平均股數3.2億股計算，每股盈餘2.75元。累計今年上半年合併營收為227.32億元，平均毛利率16.71%，營業利益16.49億元，稅後純益14.54億元，歸屬母公司純益達14.05億元，每股純益4.49元。

AI 威剛 營收 毛利率 伺服器 每股純益 人工智慧 記憶體模組

延伸閱讀

世芯財報／第2季 EPS 16.4元為近五季低點 上半年仍賺超過三股本

漢唐上半年EPS 17.96元 三個最佳

長榮航2025年上半年 EPS 2.34元 健喬0.87元

製藥三雄第2季營運失色

相關新聞

大豐電成立數位資產委員會 將比特幣納入長期戰略儲備

迎接數位經濟時代的新機會，大豐電（6184）13日召開董事會，通過成立數位資產委員會，率先將比特幣納入長期儲備。大豐電成...

聚焦高毛利應用奏效 汎瑋材料Q2毛利率提升至25.9％

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967) 今（13）日公告2025年第二季營運成果。第二季合併營收達3.44億元，季增16....

松川精密上半年本業獲利成長22% 持續搶攻AI與儲能商機

繼電器領導廠商松川精密（7788）今（12）日公布2025年上半年財報，營收達32.34億元，年增13.7%。雖受台幣升...

Ansys 以AI 驅動未來模擬 賦能台灣產業的研發新世代

全球模擬軟體領導者Ansys，現已與Synopsys合而為一，於今（13）日舉辦年度科技盛會「Ansys Simulat...

威剛Q2三率三升 獲利倍增、EPS 2.75元

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，第2季不僅獲利指標三率三升、營業利益季增1...

詮欣今年營運恐不如去年 明年靠挖礦車與智慧車訂單重拾成長軌道

連接器線廠詮欣（6205）董事長吳連溪13日表示，受到匯率影響，保守預估今年景氣，今年整體業績表現會比去年差一些，不過詮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。