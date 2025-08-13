快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

台灣形象展9月馬尼拉登場 智慧科技搶攻菲律賓市場

中央社／ 馬尼拉13日專電

2025年菲律賓台灣形象展9月在馬尼拉登場，為期3天，聚焦「綠色永續、農漁科技、健康保健、智慧科技及智慧生活」，匯集逾140家台灣廠商，與菲律賓產業界共創商機。

2025年菲律賓台灣形象展將於9月17日至19日在馬尼拉SMX會議中心舉辦，由經濟部國際貿易署主辦、對外貿易發展協會執行。

主辦單位今天在展前記者會上提前亮相部分產品，在綠色永續展區，台灣廠商帶來「醇氫能發電機模組」與「3.22kW便攜式電源站」。

外貿協會市場拓展處副處長王信雄向中央社表示，這是台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後重新與菲律賓市場展開互動的重要里程碑，將緊扣菲律賓政府政策、市場需求，以及新興消費趨勢。

王信雄說，菲律賓人口成長迅速，穩定供電是政府重視的議題之一，而台灣在再生能源與超級電池的技術上具備優勢，希望可以與菲律賓一起合作改善電力與環境問題。

展前記者會上也展示許多AI應用亮點。

在農漁科技展區，智慧型土壤、水質檢測工具提供業者客製化管理；健康保健領域則展示AI輔助診斷設備，協助醫治更精確快速；智慧科技方面聚焦智慧監控與資安防護，透過雲端管理滿足菲律賓對安全防護的需求。

智慧生活展區也展出高端護髮、護膚產品。駐菲律賓副代表楊登仕表示，台灣先進的科技與基礎雄厚的製造能力與菲律賓快速擴張的市場，加上年輕人口的紅利相輔相成，雙方合作潛力巨大。

配合新南向政策，台灣政府近年持續在東協國家舉辦台灣形象展，協助台灣企業開拓東南亞市場，並深化與當地的經貿合作。

這次是台灣形象展時隔6年再度來到菲律賓。根據外貿協會資料，2017年與2019年兩屆菲律賓台灣形象展，計吸引超過4萬7000人次造訪，展出逾270家台灣企業的產品，並創造約10億美元的商機。

AI 資安 菲律賓 馬尼拉 東南亞 外貿協會 再生能源 人工智慧 新南向政策

延伸閱讀

中海警船撞自家艦 胡錫進嗆「記菲律賓頭上」…被刪文

中共南部戰區：美驅逐艦「未經批准」闖黃岩島 侵犯主權依法警告驅離

南海追逐致碰撞 菲律賓譴責大陸危險操作非法干擾

亞洲盃男籃賽程與晉級表看這裡 中華隊睽違12年重返8強！

相關新聞

大豐電成立數位資產委員會 將比特幣納入長期戰略儲備

迎接數位經濟時代的新機會，大豐電（6184）13日召開董事會，通過成立數位資產委員會，率先將比特幣納入長期儲備。大豐電成...

聚焦高毛利應用奏效 汎瑋材料Q2毛利率提升至25.9％

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967) 今（13）日公告2025年第二季營運成果。第二季合併營收達3.44億元，季增16....

松川精密上半年本業獲利成長22% 持續搶攻AI與儲能商機

繼電器領導廠商松川精密（7788）今（12）日公布2025年上半年財報，營收達32.34億元，年增13.7%。雖受台幣升...

Ansys 以AI 驅動未來模擬 賦能台灣產業的研發新世代

全球模擬軟體領導者Ansys，現已與Synopsys合而為一，於今（13）日舉辦年度科技盛會「Ansys Simulat...

威剛Q2三率三升 獲利倍增、EPS 2.75元

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，第2季不僅獲利指標三率三升、營業利益季增1...

詮欣今年營運恐不如去年 明年靠挖礦車與智慧車訂單重拾成長軌道

連接器線廠詮欣（6205）董事長吳連溪13日表示，受到匯率影響，保守預估今年景氣，今年整體業績表現會比去年差一些，不過詮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。