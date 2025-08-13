台灣形象展9月馬尼拉登場 智慧科技搶攻菲律賓市場

2025年菲律賓台灣形象展9月在馬尼拉登場，為期3天，聚焦「綠色永續、農漁科技、健康保健、智慧科技及智慧生活」，匯集逾140家台灣廠商，與菲律賓產業界共創商機。

2025年菲律賓台灣形象展將於9月17日至19日在馬尼拉SMX會議中心舉辦，由經濟部國際貿易署主辦、對外貿易發展協會執行。

主辦單位今天在展前記者會上提前亮相部分產品，在綠色永續展區，台灣廠商帶來「醇氫能發電機模組」與「3.22kW便攜式電源站」。

外貿協會市場拓展處副處長王信雄向中央社表示，這是台灣在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後重新與菲律賓市場展開互動的重要里程碑，將緊扣菲律賓政府政策、市場需求，以及新興消費趨勢。

王信雄說，菲律賓人口成長迅速，穩定供電是政府重視的議題之一，而台灣在再生能源與超級電池的技術上具備優勢，希望可以與菲律賓一起合作改善電力與環境問題。

展前記者會上也展示許多AI應用亮點。

在農漁科技展區，智慧型土壤、水質檢測工具提供業者客製化管理；健康保健領域則展示AI輔助診斷設備，協助醫治更精確快速；智慧科技方面聚焦智慧監控與資安防護，透過雲端管理滿足菲律賓對安全防護的需求。

智慧生活展區也展出高端護髮、護膚產品。駐菲律賓副代表楊登仕表示，台灣先進的科技與基礎雄厚的製造能力與菲律賓快速擴張的市場，加上年輕人口的紅利相輔相成，雙方合作潛力巨大。

配合新南向政策，台灣政府近年持續在東協國家舉辦台灣形象展，協助台灣企業開拓東南亞市場，並深化與當地的經貿合作。

這次是台灣形象展時隔6年再度來到菲律賓。根據外貿協會資料，2017年與2019年兩屆菲律賓台灣形象展，計吸引超過4萬7000人次造訪，展出逾270家台灣企業的產品，並創造約10億美元的商機。