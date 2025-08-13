快訊

去年短報名額遭減招...「這所私大」今年缺額率最高 校方不願回應

詮欣今年營運恐不如去年 明年靠挖礦車與智慧車訂單重拾成長軌道

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影
詮欣董事長吳連溪。記者蕭君暉／攝影

連接器線廠詮欣（6205）董事長吳連溪13日表示，受到匯率影響，保守預估今年景氣，今年整體業績表現會比去年差一些，不過詮欣新接獲挖礦車的線材訂單，可望挹注明年營運動能，看好明年重拾成長軌道。

詮欣第2季營收3.73億元，季增1.6%，年減8.8%；稅後純益1,430萬元，季減75.2%，年減82.4%，第2季每股稅後純益（EPS）0.18元，創下近五年半新低。

吳連溪表示，第2季獲利衰退，主要是受新台幣升值影響，第2季認列匯損4,000多萬元，毛利率受到衝擊，第2季毛利率38.71%，季減3.9個百分點，年減4.45個百分點。

針對展望下半年，吳連溪認為，關稅可能會對終端需求造成一些影響，最近新台幣回貶，匯率干擾有望降低，預估上下半年營收比約50：50，全年整體表現會比去年差一些。

展望明年，他說，可望恢復成長，例如搭上智慧車風潮，接獲無人挖礦車訂單，解決方案囊括攝像頭、倒車雷達的高速傳輸連接線材，一台車用量達18條，新單預計12月出貨，未來每年訂單金額上看800萬美元，並可延續五年熱潮；在傳統電動車、智慧車等多元發酵下，法人預期，明年車用產品占營收比重將達到四成，2027年可望占一半。

至於網通應用產品，他說，800G交換器所使用的產品已開始小幅量產，下一代1.6T產品也開始打樣，有望受惠AI風潮所帶動的高速網路傳輸趨勢。

AI EPS 營收 詮欣 匯率 新台幣 毛利率 電動車 連接器 人工智慧

延伸閱讀

博通9成市占捍衛龍頭寶座！掌握AI交換器話語權 高調回擊輝達、AMD

中國控制全球稀土 澳洲也想分一杯羹

福特要衝刺了！將推3萬美元電動皮卡 力拚平價跟進中國品牌

Toyota慢了點的電動車策略 正逐漸進攻歐洲大陸

相關新聞

大豐電成立數位資產委員會 將比特幣納入長期戰略儲備

迎接數位經濟時代的新機會，大豐電（6184）13日召開董事會，通過成立數位資產委員會，率先將比特幣納入長期儲備。大豐電成...

聚焦高毛利應用奏效 汎瑋材料Q2毛利率提升至25.9％

電子機能材料大廠汎瑋材料（6967) 今（13）日公告2025年第二季營運成果。第二季合併營收達3.44億元，季增16....

松川精密上半年本業獲利成長22% 持續搶攻AI與儲能商機

繼電器領導廠商松川精密（7788）今（12）日公布2025年上半年財報，營收達32.34億元，年增13.7%。雖受台幣升...

Ansys 以AI 驅動未來模擬 賦能台灣產業的研發新世代

全球模擬軟體領導者Ansys，現已與Synopsys合而為一，於今（13）日舉辦年度科技盛會「Ansys Simulat...

威剛Q2三率三升 獲利倍增、EPS 2.75元

記憶體模組領導品牌威剛（3260）受惠DDR4價格持續走揚，客戶備貨需求拉升，第2季不僅獲利指標三率三升、營業利益季增1...

詮欣今年營運恐不如去年 明年靠挖礦車與智慧車訂單重拾成長軌道

連接器線廠詮欣（6205）董事長吳連溪13日表示，受到匯率影響，保守預估今年景氣，今年整體業績表現會比去年差一些，不過詮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。