詮欣今年營運恐不如去年 明年靠挖礦車與智慧車訂單重拾成長軌道
連接器線廠詮欣（6205）董事長吳連溪13日表示，受到匯率影響，保守預估今年景氣，今年整體業績表現會比去年差一些，不過詮欣新接獲挖礦車的線材訂單，可望挹注明年營運動能，看好明年重拾成長軌道。
詮欣第2季營收3.73億元，季增1.6%，年減8.8%；稅後純益1,430萬元，季減75.2%，年減82.4%，第2季每股稅後純益（EPS）0.18元，創下近五年半新低。
吳連溪表示，第2季獲利衰退，主要是受新台幣升值影響，第2季認列匯損4,000多萬元，毛利率受到衝擊，第2季毛利率38.71%，季減3.9個百分點，年減4.45個百分點。
針對展望下半年，吳連溪認為，關稅可能會對終端需求造成一些影響，最近新台幣回貶，匯率干擾有望降低，預估上下半年營收比約50：50，全年整體表現會比去年差一些。
展望明年，他說，可望恢復成長，例如搭上智慧車風潮，接獲無人挖礦車訂單，解決方案囊括攝像頭、倒車雷達的高速傳輸連接線材，一台車用量達18條，新單預計12月出貨，未來每年訂單金額上看800萬美元，並可延續五年熱潮；在傳統電動車、智慧車等多元發酵下，法人預期，明年車用產品占營收比重將達到四成，2027年可望占一半。
至於網通應用產品，他說，800G交換器所使用的產品已開始小幅量產，下一代1.6T產品也開始打樣，有望受惠AI風潮所帶動的高速網路傳輸趨勢。
