關稅影響可控 台灣精銳：AI人形機器人發展待觀察

中央社／ 台北13日電

台灣精銳今天下午舉辦線上法人說明會，總經理郭崇哲表示，由於暫時性關稅疊加，產品在美國市場與歐洲、日本對手間有7.5%稅差，不過美國代理進口商對客戶彈性議價空間大，關稅影響在可控範圍內；不過匯率仍有短期影響，預期下半年客戶拉單持穩。

談到人工智慧AI）人形機器人發展，郭崇哲坦言，應用面未定，技術發展不如預期，零組件規範標準不確定，機器人產業可謂「人人有機會、個個沒把握」，持續有國內外廠商採用台灣精銳產品試做並洽談合作。

針對美對台暫時性20%關稅影響，郭崇哲分析，台灣精銳產品工廠交貨，出廠後運費關稅由進口商承擔，目前美國市場業績占台灣精銳整體業績比重約20%，高關稅影響業務量，僅是20%比重內的極小部分。

郭崇哲指出，減速機產品先前出口至美國關稅約2.5%，8月初疊加暫時性20%關稅後，稅率為22.5%；而在美國市場，台灣精銳主要競爭對手為歐洲和日本廠商，其關稅稅率為15%不再疊加，台灣精銳產品在美國市場與歐、日產品相較有7.5%稅差，期待政府談判為業者爭取更優惠的關稅稅率。

郭崇哲表示，台灣精銳在美國的代理進口商獲利能力高，對終端客戶彈性議價空間大，代理商可掌握當地客戶，不會讓訂單跑掉，預期關稅對台灣精銳影響在極可控範圍內。

他表示，高階製造業加速回流美國，對自動化設備需求提升，這是台灣精銳的商機，看好美國市場持續高速成長。

在其他市場方面，郭崇哲表示，中國市場相對低迷，日本相對成長、歐洲持穩。

法人問及新台幣近期匯率強升影響，郭崇哲直言，匯率對台灣產業挑戰大，影響程度遠大於美國關稅。

他表示，台灣精銳報價幣別包括新台幣、美元、歐元、人民幣為主，美元和歐元受匯率影響大。今年上半年美元營收占比45%、歐元占比20%，第2季匯損影響較大，主要在美元資產部位，本業營運和現金流仍強勁，短期匯損未產生負面影響。

台灣精銳上半年毛利率52.74%，郭崇哲指出，若新台幣匯率升值1%，毛利率下滑約0.21個百分點，下半年儘管仍有匯率和關稅變數，預期客戶拉單持穩或可更高。

展望AI人形機器人進展，郭崇哲表示，在關鍵模組內減速機，諧波減速機和行星減速機的使用比重各占50%，他認為長期從技術和成本觀察，行星式減速機將更有優勢。

在美系客戶倉儲包裝機器人和電動車大廠人形機器人布局進展方面，郭崇哲表示，持續按照客戶需求洽談，細節不進一步透露；不過他指出，國內外廠商採用台灣精銳產品試做或洽談合作。

台灣精銳上半年合併營收新台幣15.43億元，上半年歸屬母公司業主獲利約4.28億元，每股基本純益5.33元。

