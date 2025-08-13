7月31日行動語音服務異常 中華電信提補償措施

中華電（2412）表示，2025年7月31日凌晨因行動網路系統軟體升版作業異常，導致行動語音服務受影響，雖行動上網及其他服務不受影響，但仍造成用戶不便，深感抱歉！

中華電信13日表示依行動寬頻服務契約規定，提供每位行動電話用戶門號，8月份門號月租費百分之八的等值國內語音通信費作為補償措施，將自2025年9月帳單自動折抵國內語音通信費用。

中華電信強調，再次向所有受影響的用戶致上最誠摯的歉意，並將秉持「以客戶為中心」的理念，致力提升服務品質與網路穩定性，以維護用戶權益。