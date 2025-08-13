數位經濟發展諮詢會再次召開 聚焦2大AI議題

數位發展部12日召開「數位經濟發展諮詢會」第2次委員會議，邀集來自產、學、研專家，延續首次會議奠定的廣納民間建言基礎上，就「AI資料治理」與「AI產業發展」兩大關鍵議題聚焦討論，持續藉由AI驅動產業發展，並兼顧資料治理及隱私保護，公私協力為未來的數位政策擘劃集思廣益、凝聚共識。

數位發展部長黃彥男開場指出，數位經濟方向多元，需要共同討論。台灣在AI造浪上過去有很好的基礎與硬體技術，接下來就是結合政策工具推動軟體及資料應用發展，來提供更多創新應用服務，台灣將很有機會成為AI應用大國。數發部推動相關策略與措施，更是呼應行政院目前擘劃推動的「AI新十大建設」方案，聚焦推動「AI軟體產業登峰」，並建構「智慧政府與資料治理」等關鍵任務，以打造賴總統「智慧科技島、數位新社會」的國政願景。

首先在「AI產業發展-台灣掌握全球AI發展機會的軟體戰略」議題上，委員普遍倡議應壯大資服軟體產業，深耕垂直領域發展具台灣特色的AI應用，並呼籲提前部署台灣AI人才儲備與培育等發展重點。

數發部採五大政策工具建構AI產業生態系，包含提供免費算力給新創團隊，以降低其創業初期的風險；透過法規鬆綁，推動資料共享，加速產業創新；制定AI產業人才認定指引，協助企業快速識別與任用所需人才，公私協力培育AI開發及應用人才；辦理AI產業交流及媒合會，加速AI應用解決方案的普及；以及匡列國發基金新台幣100億元，帶動民間資金共同支持有潛力的AI企業擴張，以提升國際競爭力。期望能以AI驅動資訊軟體服務成為台灣下一個兆元級產業，讓資訊軟體服務產值在2027年達新台幣8,000億元、2030年突破兆元之目標。

第二是「AI治理-建構可信任的AI基礎」議題，針對委員關切資料治理與共享機制、臺灣主權語料整備、在地語境與文化主體性、資料主控與隱私保護等問題，數發部「以資料驅動AI與數位經濟永續發展」為願景，透過完善資料基礎、強化資料賦能、引領創新應用三大策略，健全資料管理及法制環境，助攻主權AI訓練發展，以及活絡資料流通並發揮社會影響力，打造可信任資料創新應用生態。

數位經濟發展諮詢會已成功搭建產官學研之間的溝通橋梁，並以專業及多元視角提升政策討論與決策的包容性與完整性。本次會議中，委員們提出多項具體建言，包括：強化AI軟硬整合、發展具競爭優勢的利基型AI應用、推動AI人才培育及管理素養、完善資料治理機制等。數發部表示，將把這些意見納入後續政策規劃與推動重點，確保施政更加貼近AI產業發展需求，並保持高度前瞻性與國際競爭力。