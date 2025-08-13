上市櫃首家！大豐電將「比特幣」納入長期戰略儲備

比特幣等虛擬貨幣近年在全球引發熱潮，美國總統川普今年3月更簽署行政命力，成立戰略性比特幣儲備。而台灣有線電視業者大豐電（6184）13日召開董事會宣布，啟動全新資產戰略布局，正式成立「數位資產委員會」，率先將「比特幣」納入長期儲備，以迎接數位經濟時代的挑戰與機遇。

大豐電創新作為，也成為台灣第一家將數位貨幣資產列入公司長期儲備資產的上市（櫃）公司，此舉被認為是為回應全球市場發展趨勢，更旨在強化公司資本韌性與長期成長潛力。

大豐電表示，近年來，美國在比特幣領域的政策與市場機制逐步成熟，涵蓋部分州政府推動將比特幣納入儲備資產、數位資產會計準則的明確化，以及比特幣現貨ETF的正式推出；同時，國際領先企業（如美國的 MicroStrategy、Tesla，以及日本的Metaplanet）亦相繼採取比特幣儲備策略，作為對抗通膨、分散風險與提升資產多元化的重要工具。比特幣憑藉固定供給、去中心化架構及全球高度流動性，被譽為新一代「數位黃金」，在多變的經濟與金融環境中，能為資本帶來更高的穩定性與靈活度。

大豐電強調，為應對全球市場的發展趨勢，前瞻性的成立「數位資產委員會」，旨在依循國際最佳治理標準並採取嚴格監督機制，落實比特幣及相關數位化資產配置。委員會由大豐電董事戴永輝擔任召集人，組織成員納入風險管理、法務、資安及策略等核心部門，負責制定資產配置原則、風險控管機制及資訊揭露規範，確保全程符合法規要求並兼顧股東利益。

大豐電表示，將比特幣納入長期資產，是公司迎接數位經濟浪潮的重要一步。公司相信，結合多元化資產配置與嚴謹的風險治理，能為公司奠定更穩固的長期發展基礎，並持續為股東及企業創造價值。此決策不會影響現有營運資金與日常業務，將秉持「穩健優先」原則，採取審慎、分階段策略，並依法令辦理即時且透明的資訊揭露。

大豐電期望，透過前瞻性的資產配置，不僅能增強公司長期財務韌性，也能在數位經濟浪潮中為台灣企業樹立創新典範，開啟新一代資本管理的新局面。