AI 資料中心耗電飆升！台達高管：市場恐面臨「六大挑戰」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台達電電源及系統事業群技術長邱煌仁。記者吳康瑋／攝影
AI技術的快速發展，也為市場帶來了巨大的電力需求挑戰。電源供應器大廠台達電（2308）電源及系統事業群技術長邱煌仁13日參加Ansys 台灣用戶技術大會時指出，AI資料中心目前正面臨「六大挑戰」，包括「供電來源、備援電力、電力架構(AC/DC)、電力品質（PFC、THD)、輸配電、散熱」等用電挑戰。而邱煌仁坦言，隨著AI時代的正式來臨，企業大廠如何以「創新思維」與市場銜接，迎戰這6項電力挑戰，將會成為最後的勝負關鍵。

根據預測，到2024年全球AI數據中心的用電量將達283TWh，相當於台灣全國用電量。邱煌仁指出，AI的興起正帶來巨大的電力需求。從晶片伺服器到整個數據中心，AI設備的電力需求正呈指數級增長，而這也將會對市場的電力供給系統構成巨大挑戰。

而為應對這一項挑戰，邱煌仁分享，台達推出了一系列創新的電力解決方案。首先，台達致力從AC-DC轉換、配電系統到晶片供電，全面提升能源利用效率。他們開發了高功率密度、高效率的電源模組，並推出800V直流供電的模組化數據中心解決方案，可大幅提升端到端的供電效率。

針對不同功率等級的AI設備，台達則提供液冷、浸沒式冷卻等多元化的散熱方案，有效滿足日益增長的散熱需求。此外，台達也透過使用Ansys等先進的仿真分析工具，對電源、散熱等關鍵設計進行全面的模擬分析，不斷優化整體方案，確保提供給客人的電源解決方案，具有較市場更可靠、穩定的能源效率。

邱煌仁表示，台達正積極投入AI時代的能源基礎建設，致力透過創新技術，為AI數據中心提供更高效、更可靠的電力解決方案，助力AI時代的可持續發展。他強調，台達將持續研發突破性技術，為AI時代的能源轉型貢獻自己的力量。

AI 供電 晶片 台達電 伺服器 基礎建設 電源供應器

