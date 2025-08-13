勤業眾信攜手中國工業工程學會 推動智慧製造與流程治理平台

勤業眾信管理顧問股份有限公司13日與社團法人中國工業工程學會簽署合作備忘錄（MOU），共同推廣「智慧製造與企業流程治理平台服務」。雙方結合勤業眾信的專業諮詢與中國工業工程學會的工業工程學術研究、產學合作與技術應用資源，目標是整合產學力量，協助台灣製造業加速數位轉型、優化流程與強化組織治理。

勤業眾信觀察，未來製造業將面臨五大核心議題，包括人才留任與吸引、智慧工廠、供應鏈數位化、優質售後服務及永續經營。勤業眾信科技與轉型服務資深執行副總經理溫紹群指出，目前製造業常見痛點包括流程斷點與高度依賴人工作業等，透過整合性平台與架構服務，能協助企業擘劃數位轉型策略藍圖，邁向智慧工廠。

中國工業工程學會理事長范書愷表示，工業工程是最能落地應用的專業學科，本次合作將運用學會平台功能，協助產業釐清轉型需求、規劃智慧製造範疇與解決方案，並媒合具備技術能力的研究單位或專業師資。

中國工業工程學會長期推動研究交流、教育訓練及產學合作，涵蓋學術、產業與社會服務多元領域，並致力於人工智慧與永續發展的應用。近年更與群光電能（6412）、友達光電（2409）等企業合作，贊助碩士與大學生論文競賽，並向高中延伸辦理營隊，培育下一代工業工程人才，為台灣產業注入新動能。