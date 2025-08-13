以AI驅動資服 數發部：拚2027年產值8千億、2030年破兆

數發部長黃彥男表示，台灣在AI造浪上有很好基礎與硬體技術，接下來就是結合政策工具推動軟體及資料應用發展，提供更多創新應用服務，台灣將很有機會成為AI應用大國。數發部期盼以AI驅動資訊軟體服務，讓資訊軟體服務產值在2027年達新台幣8000億元、2030年突破兆元。

數位發展部昨天舉行數位經濟發展諮詢會第2次委員會議，就「AI資料治理」與「AI產業發展」2大議題，邀集產學研專家共同探討，數發部今天發布新聞稿說明。

黃彥男致詞時提到，數發部推動相關策略與措施，呼應行政院目前擘劃推動的「AI新十大建設」方案，聚焦推動「AI軟體產業登峰」，並建構「智慧政府與資料治理」等關鍵任務，以打造總統賴清德「智慧科技島、數位新社會」的國政願景。

數發部說明，對於AI產業發展議題，委員們普遍倡議應壯大資服軟體產業，深耕垂直領域發展具台灣特色的AI應用，並呼籲提前部署台灣AI人才儲備與培育等發展重點；另對於AI治理方面，委員們也關切資料治理與共享機制、台灣主權語料整備、在地語境與文化主體性、資料主控與隱私保護等問題。

數發部補充，委員們會中也提出多項具體建言，包括強化AI軟硬整合、發展具競爭優勢的利基型AI應用、推動AI人才培育及管理素養、完善資料治理機制等。數發部表示，將把這些意見納入後續政策規劃與推動重點，確保施政更加貼近AI產業發展需求，並保持高度前瞻性與國際競爭力。

數發部表示，盼透過提供免費算力給新創團隊、法規鬆綁推動資料共享、制定AI產業人才認定指引、辦理AI產業交流及媒合會、匡列國發基金100億元支持有潛力的AI企業擴張等5大政策工具，以AI驅動資訊軟體服務成為台灣下個兆元級產業，讓資訊軟體服務產值在2027年達8000億元，並於2030年突破兆元。

數發部表示，將以資料驅動AI與數位經濟永續發展為願景，透過完善資料基礎、強化資料賦能、引領創新應用3大策略，健全資料管理及法制環境，助攻主權AI訓練發展，以及活絡資料流通並發揮社會影響力，打造可信任資料創新應用生態。