鴻海全球24國設廠、助影響力飆升！高管按讚兩領域前景

全球模擬軟體大廠Ansys於13日在新竹召開「台灣用戶技術大會」，並邀集多家台廠用戶現身分享，而鴻海（2317）作為Ansys的主要用戶，也派出旗下鴻海研究院半導體研究所長郭浩中現身分享，他除了分享團隊是如何將目前最夯的「矽光子」技術，透過Ansys的模擬系統，運用於集團所打造的AI資料中心當中。而他今日也親揭，鴻海在「智慧製造」及「半導體」兩大領域上的最新看法，引發市場關注。

據悉，鴻海作為Ansys模擬系統的客戶之一，而團隊目前主要是將這套模擬系統，導入在旗下力學／材料學模擬仿真工程當中，而郭浩中除了向與會的來賓分享「模擬系統」在製造過程中的重要性，也深入探討了鴻海在「數位孿生」技術、AI應用、及智慧製造等多個面向上的發展。並揭曉了鴻海集團現有的3+3發展藍圖，並分享了團隊自身在技術創新方面的心得。

談到過去團隊使用Ansys軟體的經歷，郭浩中強調，數位孿生（Digital Twin）技術和增強實境（AR）在現代製造業的運作中，已變得越來越重要，而這些技術不僅能提升生產效率，還能加強產品的設計和測試過程。而他提出的這些觀點，也紛紛得到在場多位專家的共鳴，也因此引發與會製造業代表的熱烈討論。

此外，郭浩中直言，鴻海目前在全球的影響力，正以極快的速度在持續增長。他指出，公司已在24個國家擁有製造據點，並在205個校園中進行研究與創新。他表示，隨著全球製造模式的變化，智慧工廠的概念已變得愈加重要，並成為提升競爭力的關鍵因素。郭浩中指出，智慧製造不僅是技術的應用，更是整個產業鏈的重組，這對於企業的未來發展至關重要。

至於鴻海研究院近年有什麼研究重點？郭浩中透露，團隊在電動車、數位科技和機器人技術方面都在持續推動發展。他提到，無人載具和智慧製造是未來發展的重點，並透露鴻海預測2025年的營收將達210億美元。他指出，產學合作在這一過程中扮演著重要角色，鴻海研究院近年來鼓勵與學術界的合作，並取得了一些顯著的成果，包括多篇論文被選為封面文章。

此外，郭浩中也於今日分享中，秀出了鴻海與輝達（NVDIA）最新合作開發的「數位孿生技術」，並播放了一段有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳錄製的影片，讓與會者也能夠更加直觀地理解這項創新「技術的應用」成果。他強調，數位孿生技術能夠在智慧製造中實現虛擬與現實的無縫連接，幫助企業在設計、測試和生產過程中降低成本，提高效率。

談及AI與半導體的發展，郭浩中強調，CPU和GPU之間的連結極為重要。並向與會的專家請教詳細介紹了，輝達（NVIDIA）為讓GPU之間達成「高速連接」而開發出的一種高速互聯的技術NVLink，他指出，隨著AI技術的進步，對於計算性能的需求將持續增長。