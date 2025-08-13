快訊

2025年 AI 需求獨強 2026年電子產業恐面臨低速成長

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce最新調查，2025年全球電子產業市場極為分歧，由資料中心建置驅動的AI server需求一枝獨秀，但智慧手機筆電、穿戴式裝置、電視等終端產品，由於高通膨壓力、缺乏創新商品，加諸地緣政治的不確定性，普遍陷入成長停滯困境。預期2026年整體電子產業的增長動能將更加趨緩，正式進入低速成長的盤整期。

2025年電子產業為規避美國潛在的關稅壁壘與地緣政治風險，並受惠於中國大陸上半年的補貼政策，產業鏈普遍出現顯著的提前拉貨現象，如server、平板、筆電、監視器與汽車的出貨動能，皆有從下半年傳統旺季轉移至上半年的情況，導致全年出貨比例趨近50:50。此種情況雖助益廠商上半年營收，卻同時為下半年埋下隱憂，一旦提前拉貨的動能耗盡，第4季恐將面臨訂單量萎縮、高通路庫存去化的雙重壓力。

TrendForce預估，2025年AI server的出貨量將年增逾20%，隨著CSP紛紛集中資本支出在NVIDIA（輝達）高階GPU與自研ASIC晶片，這種情形也將排擠通用型server的採購預算。

與雲端AI的火熱相比，應用於終端裝置的邊緣AI（edge AI）話題已明顯退燒。儘管品牌廠嘗試在終端產品中加入AI功能，目前仍停留在話題行銷階段，尚待殺手級應用出現。據此，TrendForce預估2025年智慧手機與筆電的出貨量將持平去年或僅年增1~2%，電視出貨量將年減1.1%，穿戴裝置市場甚至面臨負成長2.8%的窘境。

展望2026年，預估多數消費性產品出貨將持平前一年或僅溫和成長1%上下，穿戴裝置與汽車市場可能衰退。即便是近期表現強勁的AI server，歷經兩年的高速擴張與高基期效應，明年的成長速度也將放緩。依目前情況評估，2026年的電子產業將面臨挑戰，需待技術突破或真正能打動消費者的應用出現，才能迎來下一波增長循環。

AI 筆電 智慧手機

相關新聞

影／台積電衝上1200元新高 市值同創高跨越31兆元

台積電（2330）13日股價早盤最高衝上1200元創新高，挹注市值同創高跨越31兆元，外界看好雖然新台幣升值干擾新台幣營...

鴻海全球24國設廠、助影響力飆升！高管按讚兩領域前景

全球模擬軟體大廠Ansys於13日在新竹召開「台灣用戶技術大會」，並邀集多家台廠用戶現身分享，而鴻海（2317）作為An...

勤業眾信攜手中國工業工程學會 推動智慧製造與流程治理平台

勤業眾信管理顧問股份有限公司13日與社團法人中國工業工程學會簽署合作備忘錄（MOU），共同推廣「智慧製造與企業流程治理平...

以AI驅動資服 數發部：拚2027年產值8千億、2030年破兆

數發部長黃彥男表示，台灣在AI造浪上有很好基礎與硬體技術，接下來就是結合政策工具推動軟體及資料應用發展，提供更多創新應用...

Ansys用戶大會登場!鴻海、仁寶齊聚 共探AI矽光子商機

全球模擬軟體大廠Ansys年度盛會「台灣用戶技術大會」13日在新竹登場，而團隊為協助企業客戶能夠更好地使用全新的AI技術...

