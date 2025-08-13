影／台積電衝上1200元新高 市值同創高跨越31兆元

台積電（2330）13日股價早盤最高衝上1200元創新高，挹注市值同創高跨越31兆元，外界看好雖然新台幣升值干擾新台幣營收與毛利但台積電避險得宜預期可降低影響，且台積董事會昨日也已公布核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

台積電先前已多次運用公司百分之百持股之子公司TSMC Global注資以降低外匯避險成本。

台積電財務長黃仁昭先前接受外國媒體訪問時表示，TSMC Global已經是成立 20 年的公司，一直以來都有持續注資，不是為了近期匯率問題而做的動作。然而，這樣近似自然避險的動作，降低了新台幣升值匯率升值壓力。運用增資方式匯出美元、轉為資本。因為控股公司本身就是採美元列帳，就不必理會美元與新台幣匯率之間波動，藉此降低匯率波動風險。

不過，黃仁昭當時也指出，台積電未來還是無法避開匯率所有干擾，例如台積電第3季匯率假設基礎為1 美元兌換 新台幣29 元，因為新台幣升值趨相當明顯，台積電本季毛利率將因新台幣升值因素和海外員工增加而稀釋，尤其是美國亞利桑那州員工增加。依據台積電法說會上說明新台幣平均將再升值 6.6%，因此，若以新台幣計，這將對的第三季營收造成 6.6%的負面影響並使毛利率下降約 260 個基點。