快訊

楊柳颱風襲南投！信義鄉中午急令停班停課 暴風圈直逼中南部

苗栗建臺高中錯報學生考科 考分會：20人完成分發、5人上國立大學

13日交通整理包／中颱楊柳直撲！雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

影／台積電衝上1200元新高 市值同創高跨越31兆元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電寶山研發中心ㄧ景。記者尹慧中攝影
台積電寶山研發中心ㄧ景。記者尹慧中攝影

台積電（2330）13日股價早盤最高衝上1200元創新高，挹注市值同創高跨越31兆元，外界看好雖然新台幣升值干擾新台幣營收與毛利但台積電避險得宜預期可降低影響，且台積董事會昨日也已公布核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

台積電先前已多次運用公司百分之百持股之子公司TSMC Global注資以降低外匯避險成本。

台積電財務長黃仁昭先前接受外國媒體訪問時表示，TSMC Global已經是成立 20 年的公司，一直以來都有持續注資，不是為了近期匯率問題而做的動作。然而，這樣近似自然避險的動作，降低了新台幣升值匯率升值壓力。運用增資方式匯出美元、轉為資本。因為控股公司本身就是採美元列帳，就不必理會美元與新台幣匯率之間波動，藉此降低匯率波動風險。

不過，黃仁昭當時也指出，台積電未來還是無法避開匯率所有干擾，例如台積電第3季匯率假設基礎為1 美元兌換 新台幣29 元，因為新台幣升值趨相當明顯，台積電本季毛利率將因新台幣升值因素和海外員工增加而稀釋，尤其是美國亞利桑那州員工增加。依據台積電法說會上說明新台幣平均將再升值 6.6%，因此，若以新台幣計，這將對的第三季營收造成 6.6%的負面影響並使毛利率下降約 260 個基點。

新台幣 台積電 台幣匯率

延伸閱讀

【專家之眼】從鄭麗君談判記者會看台積電外再丟的籌碼

公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

新纖董事長建議政府善用利率工具 降低匯率關稅衝擊

台積電董事會通過第2季每股仍配息5元 注資子公司100億美元避險

相關新聞

影／台積電衝上1200元新高 市值同創高跨越31兆元

台積電（2330）13日股價早盤最高衝上1200元創新高，挹注市值同創高跨越31兆元，外界看好雖然新台幣升值干擾新台幣營...

Ansys用戶大會登場!鴻海、仁寶齊聚 共探AI矽光子商機

全球模擬軟體大廠Ansys年度盛會「台灣用戶技術大會」13日在新竹登場，而團隊為協助企業客戶能夠更好地使用全新的AI技術...

台積電霸氣衝上1,200元創新高 市值破31兆元

晶圓代工龍頭台積電（2330）13日早盤氣勢如虹，開盤不久即吸引大筆資金湧入，股價一路震盪攀升，在多方力拱下強勢衝上1,...

醫美診所患者半裸影像驚爆外流 KPMG：資安意識應急迫升級

國內知名連鎖醫美診所日前爆出重大資安事件，疑遭駭客入侵監視系統，導致患者術前諮詢時的半裸影像外洩，並被駭客勒索。KPMG...

緯創神投資！創投年化報酬率20% 林憲銘：台灣小確幸風氣很不對勁

緯創企業創投（CVC）神投資！年化投資報酬率（IRR）達20%，成績打敗大多數CVC甚至VC，董事長林憲銘12日出席《2...

公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

台積電昨（12）日公告董事會五項重大決議案，眾所矚目加碼美國投資、與英特爾資本合作，以及2奈米洩密案後續內控等都未入列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。