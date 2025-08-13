台積電觸1200元新天價 市值衝新高超過31兆元

快訊

中央社／ 台北13日電

市場正向看待台積電擴充先進晶圓製造產能，台積電今天盤中創1200元歷史新天價，漲20元，漲幅1.69%，市值增加新台幣5186億元，超過31兆元達31.12兆元，台積電盤中強漲20元，對台股指數貢獻達160點。

台積電持續成為散戶追捧標的，據統計，台積電12日盤中零股成交金額達新台幣11.64億元，位居個股第1。

台積電12日召開董事會，宣布未來2年內逐步退出6吋晶圓製造業務，持續整併8吋晶圓產能，提升營運效益。

台積電在台灣設有4座12吋超大晶圓廠、4座8吋晶圓廠和1座6吋晶圓廠。台積電及子公司2024年擁有和管理的年產能將近1700萬片約當12吋晶圓。

台積電董事會12日也核准206億5750萬美元（約新台幣6202.62億元）資本預算，用於先進製程、先進封裝、成熟製程或特殊製程產能。

