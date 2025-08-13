Ansys用戶大會登場!鴻海、仁寶齊聚 共探AI矽光子商機

全球模擬軟體大廠Ansys年度盛會「台灣用戶技術大會」13日在新竹登場，而團隊為協助企業客戶能夠更好地使用全新的AI技術，特地將主軸聚焦於「AI驅動未來模擬，開啟研發新世界」，並將攜手來自各個領域的專家學者，進一步揭示半導體設計、矽光子、高效能運AI伺服器等領域的模擬創新應用。而作為台廠客戶代表包括鴻海（2317）、仁寶（2324）等都將親自現身，共探討Ansys模擬系統在AI、矽光子中產生的龐大商機。

據悉，鴻海作為Ansys模擬系統的客戶之一，主要使用其系統於力學/材料學模擬仿真工程中，而這次團隊則派出旗下鴻海研究院半導體研究所所長郭浩中親自現身，並登台分享團隊是如何將目前最夯的「矽光子」技術，模擬運用於集團所打造的AI資料中心當中，而同樣作為台廠客戶之一的仁寶，則將由團隊中專門負責天線領域的專家劉適嘉現身開講，預計將就如何使用Ansys 提供的Optislang軟體來分析由於墊片位置導致的揚聲器天線振動和天線效能，吸引各界關注。

事實上，Ansys optiSLang是一款針對基於CAE 的穩健設計優化(RDO) 不斷發展帶來的領先解決方案，而仁寶也將其用於分析由於墊片位置導致的天線振動和天線效能，並藉此更精準的調整可調式天線的電子裝置，而仁寶作為Ansys的台灣用戶之一，也是其軟體的主要使用者之一，因此這次的揭露也吸引不少產業界專家的注意。