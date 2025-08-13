Arm推出類神經技術 為行動裝置提供更智慧、清晰且高效率的圖像效能

Arm今日在SIGGRAPH 上，發表Arm類神經技術（Arm Neural Technology），該技術為業界首創，並將專用類神經加速器導入2026年推出的Arm GPU。這項技術能將用於圖像渲染的GPU效能提升至更高水準；為當前手遊領域中更為複雜的行動裝置端內容，減少了多達50%的GPU工作負載。而這僅僅只是開始，這項新技術的問世，將為產業在未來實現更多的行動裝置端人工智慧（AI）創新奠定基礎。

同時，Arm還推出全球首個全面開放的類神經圖像開發套件，將AI渲染整合到現有的工作流程中，使得開發者能夠在硬體問世前一年就能著手進行開發。套件中的所有Arm類神經技術都將全面開放，其中包括遊戲工作室重新訓練模型所需的模型架構、權重和工具。目前該開發套件已得到 Enduring Games、Epic Games（虛幻引擎）、網易遊戲、Sumo Digital、騰訊遊戲與 Traverse Research 等合作夥伴的支持。

Arm 人工智慧和開發者平台院士 Geraint North表示，此次發表說明了桌機等級的類神經圖像技術，已經可在行動裝置上實現，這對於正在向行動裝置端AI轉型的前端遊戲開發者而言，無疑是一個重要的里程碑。Arm 類神經技術不僅適用於遊戲領域，還將對類神經攝影機工作負載等應用帶來實質的影響，為開發者在從圖像放大到路徑追蹤等行動裝置端的應用場景中，提供大規模實現圖像技術的強大工具。

Ａrm表示，開發者即刻便能開始使用類神經圖像開發套件，在硬體問世前著手整合 AI 圖像技術。該開發套件是專為手遊打造，涵蓋整合和客製 AI 視覺效果所需的各項資源，其中包括： 虛幻引擎外掛程式、 基於PC 的 Vulkan模擬 、更新的分析工具 、透過 GitHub 和 Hugging Face 提供的完全開放的模型 、針對 Vulkan 的 Arm 機器學習（ML）擴展。