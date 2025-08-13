匯損衝擊與毛利率承壓 電子代工廠股價熄火
台股今天開高，早盤漲逾200點，不過代工廠緯創第2季導入人工智慧（AI）伺服器新產品經歷學習曲線，毛利率下滑至4.44%、季減3.37個百分點，引發失望性賣壓，今天盤中股價下探至119元、跌幅5.56%。
廣達因營收組合轉變，預估第3季毛利率將面臨壓力，今天盤中低點275元、跌幅2.83%。廣達指出，全新GB300伺服器產品預計第3季底開始小量出貨，第3季AI伺服器整體銷售將維持與第2季相似的步調。
仁寶第2季認列匯兌損失新台幣14.17億元，今天股價開高走低，盤中翻黑下探至28.6元、下挫1.21%。仁寶預估，第3季個人電腦（PC）出貨量將季增低個位數（約1%至3%），非PC業務有望季增高個位數（約7%至9%）。
英業達第2季認列超微（AMD）處分ZT工廠的利益，抵銷匯損16.45億元衝擊，今天股價力守紅盤之上，盤中最高42.45元、小漲0.83%。
