緯創神投資！創投年化報酬率20% 林憲銘：台灣小確幸風氣很不對勁

緯創企業創投（CVC）神投資！年化投資報酬率（IRR）達20%，成績打敗大多數CVC甚至VC，董事長林憲銘12日出席《2025台灣創投年會》分享5年成功心法，耙梳新創投資常見四大誤區，期許台灣社會放棄「小確幸」風氣，大膽挑戰最困難的議題，他預告緯創CVC規模將放大至5億美元，目標投資百家新創。

緯創在電子五哥中，近年對投資新創積極度最高，累積豐富投資新創經驗，2020年成立企業投資辦公室後，5年來更交出亮眼成績，因而受邀參與創投公會邀請分享心法，林憲銘表示，目前撥2億美元投資，動用7500萬美元約投資22家台灣企業，4～500萬美元另外參與16家海外VC，扮演LP角色。

他認為，這種滿足於小確幸的心態，不利於創造「更深遠、更長遠、更具破壞性影響（destructive impact）」的價值，以台灣目前的國家實力，包括 IT 和半導體實力，以及在全球供應鏈中的地位，應該追求更大的目標，而非滿足於小確幸，這種現象也反映在過去十幾年，台灣從未參與到像 Google、YouTube、阿里巴巴、PayPal 等具有「Rocket size」的新創投資陣容。

林憲銘觀察，許多新創發展到開始有一些收入、能維持中期營運，有普普通通的成績時就滿足，台灣太容易因為一點小確幸就高興，比方颱風來了，能放一天假就非常高興，可以去看電影，這讓他「覺得很不對勁」。

他呼籲新創團隊和整個社會，不應滿足於「小小的突破」，儘管這些小突破是基礎，但不能僅止於此，鼓勵大家應挑戰更困難、更艱深、更具價值的議題，並具備「野心」去翻轉現狀，而不是只做容易賺錢的事情。他舉以色列新創敢於挑戰十年後的技術、直接瞄準全球市場的精神，正是台灣需要效法。

其次，他表示緯創更早在之前就開始投資新創，但才發現，從代工製造的緯創母體，跟新創事業根本就是「固體跟液體」，完全南轅北轍，也因此，當邀請各事業群長官參與新創簡報評估是否投資時，所有營運主管都習慣放大新創的缺點，導致成功投資率極低，為此他才痛下決定成立CVC，營運主管只需要聽，但不再參與投資決策。

第三，他認為CVC的第一個投資天條就應該是追求財務回報，而不是過度想連結公司策略或雜誤，舉例來說：要求被投資新創一定要讓緯創獲得硬體代工第一優先權。林憲銘說：這些都不用，單純的投資判斷一旦扯入複雜的單位，就容易失敗，應該聚焦主要目標就是投資賺錢，若對方產品在市場上跟緯創有互補，後續再做第二次合作即刻。

緯創除投資台灣22家新創，也出資7500萬美元參與16家創投基金VC，包括以色列、歐洲、美國、東南亞、日本等地，此時緯創則變成LP，透過更廣泛的網絡尋找更成功的公司並了解市場動態，他預估未來每三年將投資1億美元於CVC，很快緯創就能擁有5億美元的CVC規模。

第四是建議新創的市場視野不應僅限於台灣，台灣可作為概念驗證（PoC）或 Beta 測試的市場，但必須思考全球市場的佈局，例如結合日本、東南亞或直接瞄準美國，這可以借鏡以色列新創都以美國市場為重點，並擅長利用外部錢創業，而不是押上創業者身家，也因此得以多次失敗仍繼續挑戰，並在創業過程展現韌性跟創意。

累積豐富經驗，林憲銘鼓勵新創團隊在與企業或投資方對話時，應保持耐心和誠心，儘管雙方視角不同，但真誠的對話有助於達成共識，他也宣布緯創投資3家算力中心新創，將支持AI 算力捐贈計畫每年捐出100萬GPU小時，供新創跟學術機構使用，一小時算力相當5美元，價值相當500萬美元。