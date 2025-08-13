安盛生延攬 EZTABLE 創辦人陳翰林任商務長 下半年拚轉盈

安盛生（6734）12日董事會通過高階人事任命案與2025上半年財務報告。為了加速轉型及強化經營團隊戰力，安盛生延攬線上餐廳訂位領導品牌「EZTABLE簡單桌」創辦人陳翰林擔任商務長，並自即日起生效。

陳翰林將統籌營運銷售與行銷推廣，憑藉其在餐飲網路時代展現的創新力與洞察力，以及累積豐富的海內外實戰經驗，有助安盛生在跨足AI健康科技領域開創更多的商業可能性。

安盛生董事長陳彥宇表示，公司已從過去單純銷售檢測產品逐步轉型為全方位健康科技公司，很高興能邀請到陳翰林的加入，為公司的轉型發展注入嶄新能量，借重其專業，將進一步拓展線上線下融合的（OMO）商業模式，以擴大營運規模並創造可持續的收入。

陳彥宇指出，受益於網路普及、AI在醫療健康領域的深化應用，以及民眾對預防醫療及保健需求的增加，線上數位健康管理平台由於能提供個人化的醫療與照護諮詢，以更精準有效控制疾病與達到預防保健，近年不僅逐漸受到重視，也帶動全球健康科技產業的快速發展。

近期國際知名線上健康管理平台Hims & Hers宣布併購居家血液檢測公司Trybe Lab，以提供更完整的個人化健康方案，並以現金收購英國遠距醫療平台Zava，以擴大在歐洲市場的業務版圖；美國線上醫療服務新創公司Omada Health在那斯達克的首次公開募股（IPO），成功募集1.5億美元，估值突破11億美元。皆顯示健康科技產業存在的巨大成長潛力已受到關注。

安盛生是全球第一家將智慧型手機轉化成居家型醫療級檢測設備，擁有伊必測排卵檢測系統、安必測多功能檢測系統（血脂）二大主力產品，並積極發展以檢測數據為核心的AI智慧健康管理平台，今年初更推出結合檢測與營養補充的個人化健康管理方案，朝整合性健康管理服務科技公司積極轉型。公司目前正進行現金增資，預計募集新台幣6千萬元，所得資金將用於充實營運資金以加速轉型腳步。

安盛生董事會後也公布上半年營運成果。受惠安必測血脂檢測新品上市及導入個人化健康管理方案奏效，帶動上半年合併營收1,254萬元，創歷年同期第三高，年增69.2%。獲利部分，在產品組合優化下，上半年毛利率躍增至42%，較去年同期的12%大幅擴增，也優於去年底的31%，顯示公司的營運調整走在對的趨勢。唯因營運尚未達規模經濟，上半年稅後淨損2,621萬元，每股虧損0.86元，但已較去年同期收斂。

展望下半年，陳彥宇表示，市場需求持續熱絡，二大主力產品銷售將穩健增長；公司將擴大推出結合檢測與專屬營養品的服務方案，拉升保健食品的營收貢獻；此外，也規劃啟動OMO行銷，開創新營收挹注；加上海外CDMO客戶訂單將放量出貨，業績成長動能不墜。而從甫公告的7月營收327萬元，月增12.31%、年增13.48%，仍維持在高檔水準觀察，預期下半年業績表現將優於上半年，力拚轉盈目標不變。