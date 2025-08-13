進軍美國傳捷報 台寶全資收購TRACT公司 拓展移植排斥與自體免疫市場

台寶生醫（6892）13日公告，與合作夥伴TRACT Therapeutics, Inc簽署併購合約，將由美國百分之百持股子公司Taiwan Bio Holding LLC以現金350萬美元取得TRACT公司100%股權，待相關主管機關核准後即可完成交割，正式納入台寶生醫集團。

台寶生醫表示，完成對TRACT公司收購，是台寶生醫進軍美國市場並成為全球細胞醫療領導廠商戰略布局的重要里程碑。

台寶生醫透過此收購案，將取得調節型T細胞新藥TRK-001完整的技術權利，除有助加速目前治療預防實體器官移植抗排斥的二期臨床收案外，更可聚焦自體免疫疾病與免疫調節疾病擴大開發新適應症，以長效型的一次性治療逐步取代副作用多的免疫抑制劑，提升藥物整體的經濟價值以及公司的全球競爭力。

執行長楊鈞堯表示，調節型T細胞（Treg）能恢復免疫耐受性並促進受損組織修復，安全性高且適用族群廣，有望率先推進至前線治療，擴大臨床應用與市場規模，突破CAR-T在自體免疫疾病僅限於後線治療的市場瓶頸。自體免疫疾病已被視為繼癌症之後，在免疫細胞治療的新發展機會。

國際上對Treg的投入不斷增加，TRK-001正是此領域研發進度領先的藥物之一，目前已展開治療腎臟移植抗排斥的台灣、美國全球多中心二期臨床試驗收案，預計召收34名病患，台寶生醫在取得完整權利後，將全力推進收案，預計2至3年內取得二期數據，爭取再生醫療先進療法（RMAT）資格，加速在美上市進程，未來有機會以TRK-001的一次性療程，取代現行需終身服用具高副作用的免疫抑制劑。

此外，一旦TRK-001完成二期臨床，將同時依循台灣再生醫療雙法爭取暫時性許可，優先嘉惠台灣病患。

楊鈞堯表示，台寶生醫已轉型專注Treg研究與開發的新藥公司，藉由完整取得在該領域技術領先的Treg產品，搭配導入公司核心的FAST CGT平台，不僅能顯著提升細胞醫療的製程速度與成本效益，透過整合來自美國哈佛大學、約翰霍普金斯大學、美國梅約醫學中心等全球頂尖機構的研究資源，將可進一步開發功能更強、應用更廣的基因修飾Treg，鞏固台寶生醫在此領域的全球領導地位。