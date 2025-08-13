因應匯率造成的財務波動 保瑞成立4000萬美元境外資金控管公司

保瑞（6472）12日召開法說會，公司表示，為了降低匯率造成的財報波動，保瑞董事會已8月8日通過新設立100%子公司英屬維京群島Bora Global Ltd.，希望用以將美元資金留置於台灣與美國以外地區，藉此降低未來跨境資金調度的摩擦與時間成本。

另外，為因應潛在的232條款關稅，全球銷售業務將轉向「製造直供市場」（manufactured-to-market）模式，雖然保瑞目前的CDMO業務未有波動，但保瑞的台灣與北美廠區已建立足夠韌性以服務客戶。

保瑞表示，Bora Global公司資本設定為4,000萬美元，主要是鑑於匯率風險持續存在，其影響不僅限於損益表，更牽動公司中長期的資本運用規劃。因此保瑞決議採取若干措施以提升財務彈性，以持續推進包括資本支出與併購在內的海外擴張策略。

保瑞強調，董事會已通過設立Bora Global這家境外實體，目的是用以將美元資金留置於台灣與美國以外地區，可持續強化美元自然避險能力，並降低損益表影響。

此外，針對針對美國政府將提高藥品關稅的政策，保瑞也表示，將持續關注CDMO客戶動向，由於保瑞集團的生產線已遍布台灣及美國、加拿大等地區，保瑞也將積積極調整內部供應鏈組合因應。

展望今年下半年，保瑞董事長盛保熙表示，手中仍有不錯的併購評估標的，但還在觀察川普時期的後續發展，而今年來自自身的成長已相當正面，樂觀看藥品銷售與CDMO的雙引擎業務動能，下半年因產品組合與廠區整合效益發揮，毛利率會明顯優於上半年。

保瑞接下來自有藥品預計上市的產品線，也都聚焦相對藍海市場，除了GLP-1、多發性硬化症與眼科用藥，可望在2025年第4季到2026年陸續取證。

在癲癇專科用藥領域，保瑞表示，公司目前是唯一擁有三劑型涵蓋完整的供應商，目前市場上仍有許多病變未有藥物涵蓋，屬未被滿足的醫療市場，全美後續有六個藥物上市後的改良劑型藥物市場，公司確認至少後續會有兩個品項投入開發，進入新藍海市場。