台積董事會拍板 Q2維持現金股利5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導

台積電昨開董事會，僅公告往常配息、資本支出預算及匯率避險動作，並未見市場關注二奈米洩密以及與英特爾的合作案，決議仍聚焦於股東關注的股息分配案，第二季維持每股配發現金股利五元，除息基準日為十二月十一日。

此外，台積董事會也核准於不超過一百億美元的額度內，增資百分之百持股的子公司TSMC Global，降低外匯避險成本，外界解讀台積電本季看升台幣，因而持續降低手中美元部位，轉入子公司資本帳避險。

台積電第二季營收九三三七點九億元，稅後純益大賺三九八二點七億元，每股純益十五點三六元。董事會依照首季配息水準，決定第二季每股配息五元，普通股配息基準日為十二月十七日，除息交易日為十二月十一日，十二月十三至十七日停止普通股股票過戶，並於明年一月八日發放。

台積董事會也通過第三季資本支出二○六點五八億美元（約台幣六一九八億元），遠高於前一季的一五二點四八億美元，主要用於建置先進製程產能；建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能；興建廠房及廠務設施工程，顯示下半年研發和擴建腳步加快且加重。

外界關注董事會是否討論洩密案、美半導體關稅等議題。據調查，台積電共同執行長秦永沛、甫接掌上兆元採購大權暨資安的資深副總經理暨副共同營運長和資安長侯永清都出席董事會，洩密案報告證據的來龍去脈，但全案進入司法階段，不公布內容。

群聯發表全球首款 結合aiDAPTIV+與英特爾技術的AI PC筆電方案

全球NAND儲存與控制晶片領導廠商群聯電子（8299）與其投資於馬來西亞的子公司MaiStorage，今(12)日 在A...

台積電決定 兩年內逐步退出六吋晶圓製造業務

台積電12日回應本報記者提問指出，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，台積公司決定在未來兩年內逐步退出六吋晶圓製造...

鈺創盧超群：台灣半導體貢獻多 受壓抑是全世界巨大挫折

美國總統川普宣布輸美半導體課徵100%關稅，不過在美設廠或正在設廠者可豁免。記憶體廠鈺創董事長盧超群今天表示，台灣半導體...

仁寶斥資90億擴大投資美國 衝刺產能、強化北美布局

代工大廠仁寶（2324）12日宣布，團隊經董事會核准通過兩筆美國投資案，合計總金額高達3億美元（合計大約新台幣90億元）...

臻鼎資本支出續創高達300億元 台灣大陸泰國三地擴產迎AI商機

PCB領導大廠臻鼎(4958)今(12)日召開法說會，公布2025年第2季暨上半年合併財務報告。第2季歸屬母公司純益6....

