科技大咖談對等關稅 台廠有能力化解衝擊

金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶（2324）董事長陳瑞聰及緯創董事長林憲銘昨（12）日出席2025年創投年會，談及對等關稅議題，認為「資通訊（ICT）產業不用太擔心」。許勝雄、林憲銘認為，現階段「20%+n」的關稅應是最壞情況，台廠有能力化解衝擊。

許勝雄表示，希望台灣對等關稅能比他國低一些當然最好，與日、韓及東南亞國家關稅處於幾個百分點的差距，應該還在台灣產業可應對範圍。若要比日、韓更低，可能要付出一些現在未知的代價，應該衡量整體利益。

許勝雄強調「保護半導體是台灣很重要的事」，對國家競爭力或企業發展，半導體都扮演相對重要角色。他呼籲政府透過輔導技術提升轉型、補貼、維持匯率穩定等方式，保護機械業、工具機和紡織等傳產。預期關稅不確定性會影響產業整體銷售結構，對汽車業的影響會比消費性電子產品更明顯。

陳瑞聰表示，半導體及ICT產業大多享有關稅豁免，仁寶已將出口至美國產品移至中國大陸以外地區生產，美國對大陸關稅對營運影響不大，但本土傳統產業仍可能受到相關衝擊。

林憲銘認為，後續與美國政府協商的關稅，不會再比目前的「20%+n」更差。關稅談判並非一次就會有結果，要反覆努力，相信會愈來愈好。林憲銘指出，現在的狀況「就像遇到小亂流，但要想辦法克服」。