預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈
美國將揭露半導體關稅細節，南韓媒體爆料，有業界人士示警，川普政府考慮對半導體相關成品開徵最高25%關稅，進一步壓縮品牌廠獲利，估計全球手機龍頭三星智慧手機將售價大漲，明年三星旗艦機種Galaxy S26恐要漲價三、四成。
法人指出，三星台灣供應鏈包括聯發科（2454）、大立光、晶技等，若三星面臨手機業務遭美國課徵高達25%關稅，相關台灣協力廠恐同步承壓。相形之下，美國總統川普已透露蘋果可望豁免半導體關稅，使得iPhone銷售更具競爭力，後續蘋果與非蘋陣營市占變化，值得關注。
川普日前揚言，要對輸入美國的半導體開徵100%關稅，台積電、蘋果等在美投資設廠的廠商可望豁免，但川普當時並未進一步透露半導體關稅適用對象是否遍及終端電子產品，或僅針對晶片元件，讓業界神經緊繃。
目前仍不清楚的是內含晶片的電子產品，是否須付更高關稅。南韓業界人士透露，若川普半導體關稅遍及內含晶片的電子產品，三星電子的智慧手機等終端裝置，也許最快本周就會面臨美國新關稅。
韓國先鋒報（Korea Herald）報導，業界人士說，川普當局如今也考慮對半導體相關成品，如智慧手機、筆電、顯示器等，最高開徵25%關稅。報導指出，若這個傳聞成真，三星Galaxy S25智慧手機的起跳價，可能會從目前的799.99美元（約新台幣2.4萬元），大增近200美元 （約新台幣6,000元），明年問世的Galaxy S26，或許會漲價30%至40%。
業界坦言，川普政府的用詞模糊，晶片關稅理論上或許適用於電子產品供應鏈，另外也不清楚半導體原料和製造設備會受到多大影響。
韓亞證券分析師金祿浩（音譯）說，即便半導體可以豁免關稅，倘若智慧手機和PC等須繳稅，南韓產品相較於蘋果，在美國市場將處於劣勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言