科技論壇27日登場 研華嵌入式事業群總座張家豪：邊緣 AI 扮創新關鍵

工業電腦龍頭研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，全球AI與邊緣運算科技快速發展，技術革新將優化企業營運效率、提升決策精準度，研華持續聚焦邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業等五大垂直關鍵市場，協助百工百業加速數位轉型。

經濟日報將於8月27日在台北國際會議中心（TICC）舉辦2025科技論壇「開啟AI新紀元」。本論壇由經濟日報主辦、協辦單位為中華電信，工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控。

張家豪當天將以「AI的明日世界」為題發表演講。研華看好，生成式AI技術催動產業升級，在AI伺服器需求首先爆發後，下一步將由邊緣AI接棒。綜合IDC、顧能（Gartner）等多家研究機構預測，未來十年全球邊緣運算與邊緣AI市場將以年均成長率24%的速度擴張，估計2034年規模達5,000億美元以上。

張家豪認為，邊緣AI與機器人的結合，將帶來更靈活且高效的運作模式，無論自動化生產、智慧物流，或是智慧城市等領域，邊緣AI都將是創新關鍵。

張家豪表示，隨著技術進步，機器人更需要加速執行力，並須具備智慧感知與決策能力，以助力各行各業提升效率與自主性，開創全新商業機會。研華將持續推動生態系發展，與夥伴共同探索未來無限潛力。

迎接龐大市場需求，研華（2395）鎖定邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大垂直關鍵市場，透過研華WISE-Edge連結邊緣端的軟硬整合策略，打造智慧互聯生態系。

張家豪表示，全球AI與邊緣運算科技快速發展，研華廣大的邊緣運算平台在各產業具有高市占優勢，持續創新開發邊緣AI加速模組、邊緣AI產業應用系統、邊緣AI大型語言訓練系統及邊緣AI伺服器等產品。

研華並提供整合式AI軟體平台工具Edge AI SDK，協助產業客戶評估驗證AI平台效能及應用開發，加速落地AI在邊緣裝置端。

張家豪指出，研華邊緣運算平台上已廣泛支持各式主流AI晶片，並與大廠共同開發高效能邊緣AI運算平台，專注應用於5G、網通、醫療、交通、自動化設備、機器人等新興產業。