公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。（路透）
台積電（2330）昨（12）日公告董事會五項重大決議案，眾所矚目加碼美國投資、與英特爾資本合作，以及2奈米洩密案後續內控等都未入列。

值台美關稅談判關鍵時刻，政院爭取避免關稅疊加，各界殷切期盼「護國神山出手相挺」，惟台積電本次並無任何與美國或美企重大投資決議，引發關注。

根據台積電公告，本次董事會通過五大議案，包括第2季財報、2025年第2季續配每股現金股利5元、並通過資本預算約206.5億美元、擬發新台幣600億元內公司債、再增資子公司TSMC Global 100億美元降低外匯避險成本。業界分析，這五項議案都是例行性董事會內容。

台積電公告，董事會通過第2季合併營收約9,337.9億元，稅後純益約3,982.7億元，每股純益15.36元，上述財務數據與7月法說會對外揭露數字相當，並核准配發2025年第2季每股現金股利5元。

台積電指出，第2季季配息基準日為今年12月17日，除息交易日為12月11日，將在2026年1月8日發放股息。台積ADR除息交易日及配息基準日均為12月11日。

公開資訊資料顯示，台積電大股東行政院國發基金持有台積電16.537億股，此次季配息估計有82.68億元入帳。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若迄今未處分手中持股，第2季股利估約6.25億元。台積電董事長魏哲家7月持股682萬5,134股，可領股息約3,412萬元。

因應市場需求預測及技術開發藍圖制定長期產能規劃，台積電董事會通過資本預算約206.5億美元，將用以建置先進製程產能，建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電董事會也將在新台幣600億元額度內發行公司債，支應公司產能擴充及／或綠色相關支出資金需求。

昨天董事會也核准在不超過100億美元額度內，再度增資TSMC Global，以降低外匯避險成本。

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

美國將揭露半導體關稅細節，南韓媒體爆料，有業界人士示警，川普政府考慮對半導體相關成品開徵最高25%關稅，進一步壓縮品牌廠...

輝達：讓機器人更像人類 打造能「連續決策」大腦

輝達強攻機器人放大絕，昨（12）日宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」，透過結合...

降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

川普政府祭出對等關稅政策，再度影響供應鏈布局。廣達、緯創及仁寶等代工廠，昨（12）日不約而同宣布擴大投資北美地區。仁寶將...

科技論壇27日登場 研華嵌入式事業群總座張家豪：邊緣 AI 扮創新關鍵

工業電腦龍頭研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，全球AI與邊緣運算科技快速發展，技術革新將優化企業營運效率、提升決策精準度...

科技大咖談對等關稅 台廠有能力化解衝擊

金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰及緯創董事長林憲銘昨（12）日出席2025年創投年會，談及對等關稅議題，認為「資通...

