公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

台積電（2330）昨（12）日公告董事會五項重大決議案，眾所矚目加碼美國投資、與英特爾資本合作，以及2奈米洩密案後續內控等都未入列。

值台美關稅談判關鍵時刻，政院爭取避免關稅疊加，各界殷切期盼「護國神山出手相挺」，惟台積電本次並無任何與美國或美企重大投資決議，引發關注。

根據台積電公告，本次董事會通過五大議案，包括第2季財報、2025年第2季續配每股現金股利5元、並通過資本預算約206.5億美元、擬發新台幣600億元內公司債、再增資子公司TSMC Global 100億美元降低外匯避險成本。業界分析，這五項議案都是例行性董事會內容。

台積電公告，董事會通過第2季合併營收約9,337.9億元，稅後純益約3,982.7億元，每股純益15.36元，上述財務數據與7月法說會對外揭露數字相當，並核准配發2025年第2季每股現金股利5元。

台積電指出，第2季季配息基準日為今年12月17日，除息交易日為12月11日，將在2026年1月8日發放股息。台積ADR除息交易日及配息基準日均為12月11日。

公開資訊資料顯示，台積電大股東行政院國發基金持有台積電16.537億股，此次季配息估計有82.68億元入帳。台積電創辦人張忠謀2018年6月退休前持有台積電1.25億股，若迄今未處分手中持股，第2季股利估約6.25億元。台積電董事長魏哲家7月持股682萬5,134股，可領股息約3,412萬元。

因應市場需求預測及技術開發藍圖制定長期產能規劃，台積電董事會通過資本預算約206.5億美元，將用以建置先進製程產能，建置先進封裝、成熟及／或特殊製程產能，以及廠房興建及廠務設施工程。

台積電董事會也將在新台幣600億元額度內發行公司債，支應公司產能擴充及／或綠色相關支出資金需求。

昨天董事會也核准在不超過100億美元額度內，再度增資TSMC Global，以降低外匯避險成本。