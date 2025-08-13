聽新聞
台積淡出6吋晶圓製造
台積電（2330）衝刺先進製程，昨（12）日證實將於兩年內逐步退出6吋晶圓製造業務，並持續整併8吋晶圓產能，以提升營運效益。台積電強調，這項決定不會影響之前公布的財務目標。
市場近期傳出，台積電先進製程產能吃緊之際，也將逐步淡出成熟製程與不具效益的布局，6吋、8吋廠與第三代半導體氮化鎵（GaN）生產首當其衝。台積電證實6吋廠兩年內逐步除役，業界看好有助產品組合更優化。
台積電昨日完整回應提到，「為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，公司決定在未來兩年內逐步退出6吋晶圓製造業務，並持續整併8吋晶圓產能以提升營運效益。」
台積電強調，上述決定是基於市場與公司的長期業務策略，台積電正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在此期間繼續滿足客戶需求，「我們仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。」
台積電官網顯示，在台灣設有四座12吋超大晶圓廠、四座8吋晶圓廠和一座6吋晶圓廠。台積電及子公司2024年擁有和管理的年產能將近1,700萬片約當12吋晶圓。
台積電2014年率先在旗下6吋廠運用氮化鎵技術生產，由於消費應用需求快速擴大，2021年在台積電6吋廠的投片擴至8吋廠來增加產能，2015年擴大至低壓與高壓氮化鎵元件生產。
至於矽基氮化鎵製程是在2017年投入量產，不過，隨著長期策略發展需要，今年已確定淡出該領域。
