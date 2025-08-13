聽新聞
輝達要打造更像人類的機器人 亞光、原相、台達電扮要角
輝達要打造「更像人類的機器人」，視覺感測應用是關鍵，台廠中，鏡頭廠亞光（3019）、擁有影像感測IC的原相、凌陽，以及整合自動化與AI解決方案的台達電、所羅門等，將扮演要角。
鏡頭堪稱「機器人之眼」，肩負讓機器人「眼觀四面」，察覺外部第一線變化的重責大任。亞光近年在機器人應用著墨甚深，針對人形機器人應用，亞光董事長賴以仁日前表示，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，商機很大。
另外，機器人依賴感測器來進行定位及路徑規畫，也讓感測IC成為當紅炸子雞。台廠中，原相耕耘感測IC多年，也將成為「讓機器人更像人類」的關鍵。
原相表示，其路徑追蹤晶片來自光學追蹤感測產品線，內建演算法可克服在偵測不同地板表面時，極可能發生的誤判。無論其追蹤的表面是何種材質，感測晶片都能回傳精確的移動數據。原相OTS光學跟蹤感測器在工業化和自動化領域深耕已久，能在複雜環境中有效協助機器人靈活運行。
凌陽獨創的C+P架構晶片陸續打入機器人、生成式AI等當紅應用。凌陽的C+P架構結合先進製程和成熟製程，打造高效能且具成本優勢的晶片產品。所羅門新一代機器人智慧檢測方案結合先進AI視覺技術與輝達Isaac Manipulator運動規畫平台，專為形狀複雜、具多面向的產品設計。台達電整合其DIATwin數位雙生機台開發平台、Line Manager平台，與輝達Omniverse數位孿生三方協同合作。
