輝達要打造更像人類的機器人 亞光、原相、台達電扮要角

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲劉芳妙／台北報導
機器人示意圖。 （路透）
機器人示意圖。 （路透）

輝達要打造「更像人類的機器人」，視覺感測應用是關鍵，台廠中，鏡頭廠亞光（3019）、擁有影像感測IC的原相、凌陽，以及整合自動化與AI解決方案的台達電、所羅門等，將扮演要角。

鏡頭堪稱「機器人之眼」，肩負讓機器人「眼觀四面」，察覺外部第一線變化的重責大任。亞光近年在機器人應用著墨甚深，針對人形機器人應用，亞光董事長賴以仁日前表示，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，商機很大。

另外，機器人依賴感測器來進行定位及路徑規畫，也讓感測IC成為當紅炸子雞。台廠中，原相耕耘感測IC多年，也將成為「讓機器人更像人類」的關鍵。

原相表示，其路徑追蹤晶片來自光學追蹤感測產品線，內建演算法可克服在偵測不同地板表面時，極可能發生的誤判。無論其追蹤的表面是何種材質，感測晶片都能回傳精確的移動數據。原相OTS光學跟蹤感測器在工業化和自動化領域深耕已久，能在複雜環境中有效協助機器人靈活運行。

凌陽獨創的C+P架構晶片陸續打入機器人、生成式AI等當紅應用。凌陽的C+P架構結合先進製程和成熟製程，打造高效能且具成本優勢的晶片產品。所羅門新一代機器人智慧檢測方案結合先進AI視覺技術與輝達Isaac Manipulator運動規畫平台，專為形狀複雜、具多面向的產品設計。台達電整合其DIATwin數位雙生機台開發平台、Line Manager平台，與輝達Omniverse數位孿生三方協同合作。

相關新聞

公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

台積電昨（12）日公告董事會五項重大決議案，眾所矚目加碼美國投資、與英特爾資本合作，以及2奈米洩密案後續內控等都未入列。

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

美國將揭露半導體關稅細節，南韓媒體爆料，有業界人士示警，川普政府考慮對半導體相關成品開徵最高25%關稅，進一步壓縮品牌廠...

輝達：讓機器人更像人類 打造能「連續決策」大腦

輝達強攻機器人放大絕，昨（12）日宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」，透過結合...

降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

川普政府祭出對等關稅政策，再度影響供應鏈布局。廣達、緯創及仁寶等代工廠，昨（12）日不約而同宣布擴大投資北美地區。仁寶將...

科技論壇27日登場 研華嵌入式事業群總座張家豪：邊緣 AI 扮創新關鍵

工業電腦龍頭研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，全球AI與邊緣運算科技快速發展，技術革新將優化企業營運效率、提升決策精準度...

科技大咖談對等關稅 台廠有能力化解衝擊

金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰及緯創董事長林憲銘昨（12）日出席2025年創投年會，談及對等關稅議題，認為「資通...

