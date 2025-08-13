信驊：訂單能見度直達年底 分析師喊股價再叩關5,000元

股王信驊（5274）董事長林鴻明昨（12）日表示，現階段客戶需求依然強勁，AI產業蓬勃發展，對信驊產品的需求只會愈來愈多，本季營運會比預期更好，而且訂單能見度直達年底無虞，輝達下世代Rubin平台也將導入信驊新產品，持續挹注營運。

信驊是遠端伺服器管理晶片（BMC）廠，在AI時代扮演關鍵角色，林鴻明昨天出席「2025台灣創投年會」並受訪，釋出以上訊息。法人看好，信驊下半年營收將逐季攀高，優於市場預期。信驊昨天股價漲100元、收4,830元，分析師認為，隨著林鴻明釋出後市樂觀訊息，有助激勵多頭士氣，帶動信驊股價叩關5,000元。

隨著AI浪潮來襲，信驊同時布局一般伺服器與AI伺服器市場。林鴻明看好新架構帶來的資本效率提升，例如 DeepSeek採用MOE架構將算力需求大幅簡化，「AI伺服器對BMC需求只會愈來愈多」。他透露，亞馬遜128核心應用就是一例。

先前有外資指出，信驊受客戶提前拉貨影響，下半年營運恐放緩，林鴻明昨天駁斥這項說法，強調從現階段訂單來看，客戶應不是提前拉貨，而且當前客戶需求依然強勁，這反映業界對AI基礎建設布建依舊處於高峰期，正向看待未來一到兩年都會維持這樣的態勢。

林鴻明透露，不僅第3季、第4季客戶需求續強，第3季營運也會比先前預期好，全年營收預計年增雙位數百分比。

談到關稅議題，林鴻明分析，信驊幾乎沒有將晶片直接賣到美國，頂多是工程樣品，因此半導體關稅影響不大，而對等關稅牽涉到的伺服器領域，目前也在關稅豁免名單，因此不受影響。

先前傳出輝達下世代Rubin平台有意改採信驊既有產品AST2600系列，而非新款AST2700系列，林鴻明說，信驊在輝達Rubin平台的市占率不變，輝達期望導入的是AST2700系列，預計明年首季會進入大量生產階段，持續挹注動能。

談到伺服器產業趨勢，林鴻明認為，AI伺服器對BMC需求快速成長，目前營收比重已達20%，未來研判可逐步推升至30%、40%、甚至50%，顯示不僅AI伺服器量能提升，應用場景也快速擴展，主力產品2700系列今年市占率將明顯擴大，平均單價同步攀升。

數據顯示，信驊過去20年業績平均年成長率達35%，去年營收年增率更超過100%，今年前七月成長率為 71%。林鴻明透露，這樣的成績不僅靠努力，更要搭上產業趨勢。

談到信驊如何從初期資本額3,600萬元起步，成為全球BMC龍頭，林鴻明直言，關鍵在於「抓住浪頭」與「聚焦核心能力」。

「新創不要什麼都做，要做黏性高、轉換成本高的產品，才有寡占優勢。」林鴻明說，BMC開發門檻高，需要大量軟體整合，進入不易、替換困難，因此能長期穩定市占。