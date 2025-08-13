上曜收購詠昇 斥資3億

上曜（1316）集團昨（12）日宣布，旗下上曜建設與世紀民生科技計畫公開收購專業連接器及訊號傳輸線供應商詠昇電子（6418），目標收購34.67%的股權，總計斥資近3億元，這項收購計畫是希望增強集團的技術實力與市場地位，進一步推動產業整合。

上曜表示，世紀民生為擴展營運版圖，提升經營績效及競爭力，經審計委員會及董事會決議通過，收購詠昇24.91%已發行普通股股權，總投資金額近2.15億元，預計今年9月完成交易。而上曜建設收購約9%股權。