楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

輝達：讓機器人更像人類 打造能「連續決策」大腦

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
AI機器人示意圖。圖／AI生成
輝達強攻機器人放大絕，昨（12）日宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」，透過結合視覺感測應用，讓機器人基於既有知識與概念，學會「連續決策」，並在理解後採取行動，堪稱可打造機器人的推理大腦。

業界認為，這是輝達引領全球機器人發展跨出更重要的一步，也意味AI算力應用再創顛峰，對致力於開發機器人的鴻海（2317）、廣達等大型集團是一大助力，同時也將加速AI伺服器建置需求。

輝達在昨天繪圖晶片業年度盛會「SIGGRAPH 2025」上，發表推理視覺語言模型「Cosmos Reason」。

輝達說明，「Cosmos Reason」是一款專為物理AI應用與機器人設計的70億參數「推理」視覺語言模型，具備超強大功能，並加入讓機器人具備與人一樣的「推理」能力，透過先驗知識、物理理解和常識，讓機器人與視覺AI代理像人類一樣分析情境、判斷下一步行動。

輝達表示，機器人規畫與推理技術如機器人視覺語言行動（VLA）模型的大腦，讓模型可深思熟慮、有條不紊地做出決策。「Cosmos Reason」可讓機器人解讀環境、在收到複雜的指令後，將指令分解為各種工作，即使在不熟悉的環境，也能運用常識執行這些工作。

輝達強調，「Cosmos Reason」是適用實體AI與機器人的全新開放式、可完全客製化。談到「Cosmos Reason」和既有視覺語言模型（VLM）的差異，輝達說明，自OpenAI推出CLIP模型以來，視覺語言模型（VLM）已廣泛應用於物件與模式識別等電腦視覺任務，但仍難以處理多步驟任務、含糊情境或全新經驗，「Cosmos Reason」可突破上述限制，這種能力對於需要連續決策的場景，如機器人任務規劃或自駕車路徑預測，尤其關鍵。

「Cosmos Reason」可用於資料管理與標註、機器人規劃與推理，以及影片分析AI代理，讓系統在面對複雜指令時，能拆解成可執行的步驟並作出符合常識的判斷，即使處於陌生環境也能正確行動。

公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

台積電昨（12）日公告董事會五項重大決議案，眾所矚目加碼美國投資、與英特爾資本合作，以及2奈米洩密案後續內控等都未入列。

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

美國將揭露半導體關稅細節，南韓媒體爆料，有業界人士示警，川普政府考慮對半導體相關成品開徵最高25%關稅，進一步壓縮品牌廠...

輝達：讓機器人更像人類 打造能「連續決策」大腦

輝達強攻機器人放大絕，昨（12）日宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」，透過結合...

降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

川普政府祭出對等關稅政策，再度影響供應鏈布局。廣達、緯創及仁寶等代工廠，昨（12）日不約而同宣布擴大投資北美地區。仁寶將...

科技論壇27日登場 研華嵌入式事業群總座張家豪：邊緣 AI 扮創新關鍵

工業電腦龍頭研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，全球AI與邊緣運算科技快速發展，技術革新將優化企業營運效率、提升決策精準度...

科技大咖談對等關稅 台廠有能力化解衝擊

金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰及緯創董事長林憲銘昨（12）日出席2025年創投年會，談及對等關稅議題，認為「資通...

