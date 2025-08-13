緯創、英業達第2季財報亮眼
緯創（3231）及英業達昨（12）日公告財報，緯創無懼第2季新台幣強升、業外匯兌收益大進補，單季獲利達65.04億元，創新高，每股純益2.2元。
英業達第2季也受惠超微處分利益入帳，稅後純益21.9億元，季增近三成，每股純益0.61元。
緯創上半年合併營收8,977.77億元，年增87.2%；稅後純益118.35億元，年增49.1%，每股純益4.06元。
英業達上半年合併營收3,436.12億元，年增21%；稅後純益38.93億元，年增34.24%，每股純益1.09元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言