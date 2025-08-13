快訊

廣達上半年賺近一股本

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

廣達（2382）昨（12）日公告第2季財報，毛利率下滑至7.05%，回測7%大關、探近九季低點，稅後純益168.61億元，較上季與去年同期下滑逾一成，每股純益4.37元，上半年賺近一個股本。廣達董事會並通過擬發行規模約300億元的海外公司債，並擴大量子運算投資布局。

廣達第2季合併營收5,041.22億元，季增3.8%，年增62.6%；毛利率7.05%，季減0.87個百分點，年減1.53個百分點；營益率4.05%，季減1.02個百分點，年減0.86個百分點；純益率3.34%，季減0.67個百分點，年減1.54個百分點；稅後純益168.61億元，季減13.5%，年增11.5%，每股純益4.37元。上半年合併營收9,897.94億元，年增74%；毛利率7.5%，年減1個百分點；營益率4.5%，年減0.2個百分點：純益率3.7%，年減1.1個百分點；稅後純益363.59億元，年增33.7%，每股純益9.43元。

廣達指出，第2季營收受新台幣大幅升值影響，但高單價AI伺服器出貨成長、筆電客戶提前拉貨，加上產品組合優化，帶動營收持續向上；毛利率下滑三分之二的因素來自匯率影響，高單價AI伺服器出貨拉升，稀釋部分毛利率。

