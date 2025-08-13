快訊

仁寶第2季獲利探32季低點

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

仁寶（2324）昨（12）日召開法說會，並公布第2季財報，雖然單季毛利率逼近6%，登上逾25年來單季高點，但受業外認列13億元匯損重擊，獲利降至4.82億元，下探32季來低點，季減78%，年減83%，每股純益0.11元；上半年稅後純益26.74億元，年減44%，每股純益0.61元。

仁寶總經理伯納多羅預期，下半年營運會略優於上半年。至於本季，伯納多羅指出，伺服器業務已切入二階（Tier 2）雲端服務供應商（CSP）供應鏈，提供包括液冷、浸沒式冷卻等伺服器產品。

匯損 供應鏈

相關新聞

公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

台積電昨（12）日公告董事會五項重大決議案，眾所矚目加碼美國投資、與英特爾資本合作，以及2奈米洩密案後續內控等都未入列。

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

美國將揭露半導體關稅細節，南韓媒體爆料，有業界人士示警，川普政府考慮對半導體相關成品開徵最高25%關稅，進一步壓縮品牌廠...

輝達：讓機器人更像人類 打造能「連續決策」大腦

輝達強攻機器人放大絕，昨（12）日宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」，透過結合...

降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

川普政府祭出對等關稅政策，再度影響供應鏈布局。廣達、緯創及仁寶等代工廠，昨（12）日不約而同宣布擴大投資北美地區。仁寶將...

科技論壇27日登場 研華嵌入式事業群總座張家豪：邊緣 AI 扮創新關鍵

工業電腦龍頭研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，全球AI與邊緣運算科技快速發展，技術革新將優化企業營運效率、提升決策精準度...

科技大咖談對等關稅 台廠有能力化解衝擊

金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰及緯創董事長林憲銘昨（12）日出席2025年創投年會，談及對等關稅議題，認為「資通...

