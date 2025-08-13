仁寶第2季獲利探32季低點
仁寶（2324）昨（12）日召開法說會，並公布第2季財報，雖然單季毛利率逼近6%，登上逾25年來單季高點，但受業外認列13億元匯損重擊，獲利降至4.82億元，下探32季來低點，季減78%，年減83%，每股純益0.11元；上半年稅後純益26.74億元，年減44%，每股純益0.61元。
仁寶總經理伯納多羅預期，下半年營運會略優於上半年。至於本季，伯納多羅指出，伺服器業務已切入二階（Tier 2）雲端服務供應商（CSP）供應鏈，提供包括液冷、浸沒式冷卻等伺服器產品。
