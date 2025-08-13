快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈！專家：東部首當其衝 南部千萬別低估

暴風圈觸陸！楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈已觸東南部及恆春半島

楊柳開眼 登陸前達最強！台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」

廣達：GB300本季出貨 看好 AI 伺服器相關營收維持三位數成長

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
廣達。 記者吳康瑋／攝影
廣達。 記者吳康瑋／攝影

廣達（2382）昨（12）日召開法說會，財務長楊俊烈表示，AI伺服器需求持續強勁，對於輝達下一代全新GB300伺服器產品，廣達已經準備好了，將於本季底開始小量出貨，預期今年AI伺服器業績將占公司整體伺服器營收七成，是業績成長主力。

楊俊烈指出，輝達GB200伺服器已開始量產，良率有所改善，客戶正從GB200過渡至新一代的GB300平台，處於新舊交替轉換期，導致7、8月營收表現較為平緩，9月起將逐步放量。他並表示，GB300因設計進一步優化，加上有先前的經驗累積，良率提升速度會比GB200來得快。

廣達上半年AI伺服器占整體伺服器比重已超過六成，楊俊烈表示，今年AI伺服器營收維持三位數百分比成長的預期，全年AI伺服器占整體伺服器營收占比，將達到約70%。除了輝達GPU伺服器外，楊俊烈表示，目前已取得ASIC AI伺服器專案，預計2026年推出，各類型伺服器需求都有所成長，但仍以GPU伺服器成長動能最強勁，通用伺服器下半年出貨回穩。

廣達目前筆電營收占比約20%至25%，楊俊烈預期，第3季筆電出貨優於預期，將季增低個位數百分比，上、下半年筆電出貨量估將相當，Chromebook下半年占比將回到約一成。

廣達第2季毛利率承壓、回測7%大關。廣達指出，受到平均銷售單價較高的AI伺服器出貨貢獻度增加，產品組合變化，加上匯率波動影響，第3季毛利率將持續面臨壓力。

GB200 業績 回測

延伸閱讀

銷陸前景坎坷 彭博：北京勸阻企業採用輝達H20晶片

H20賣大陸又添變數？傳北京施壓企業拒用輝達AI晶片 AMD也遭波及

路透：川普的「分潤制」恐違憲 但可能是企業救命索

為何中國一再質疑輝達晶片安全性？環球時報這樣說...

相關新聞

公告董事會五大決議…台積電加碼美國 沒動靜

台積電昨（12）日公告董事會五項重大決議案，眾所矚目加碼美國投資、與英特爾資本合作，以及2奈米洩密案後續內控等都未入列。

預期將遭美課半導體關稅…韓電子裝置喊漲 牽動台鏈

美國將揭露半導體關稅細節，南韓媒體爆料，有業界人士示警，川普政府考慮對半導體相關成品開徵最高25%關稅，進一步壓縮品牌廠...

輝達：讓機器人更像人類 打造能「連續決策」大腦

輝達強攻機器人放大絕，昨（12）日宣布推出最新涵蓋多達70億參數的推理視覺語言模型，主打「要讓機器人更像人類」，透過結合...

降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

川普政府祭出對等關稅政策，再度影響供應鏈布局。廣達、緯創及仁寶等代工廠，昨（12）日不約而同宣布擴大投資北美地區。仁寶將...

科技論壇27日登場 研華嵌入式事業群總座張家豪：邊緣 AI 扮創新關鍵

工業電腦龍頭研華嵌入式事業群總經理張家豪指出，全球AI與邊緣運算科技快速發展，技術革新將優化企業營運效率、提升決策精準度...

科技大咖談對等關稅 台廠有能力化解衝擊

金仁寶集團總裁許勝雄、仁寶董事長陳瑞聰及緯創董事長林憲銘昨（12）日出席2025年創投年會，談及對等關稅議題，認為「資通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。