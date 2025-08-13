廣達：GB300本季出貨 看好 AI 伺服器相關營收維持三位數成長

廣達（2382）昨（12）日召開法說會，財務長楊俊烈表示，AI伺服器需求持續強勁，對於輝達下一代全新GB300伺服器產品，廣達已經準備好了，將於本季底開始小量出貨，預期今年AI伺服器業績將占公司整體伺服器營收七成，是業績成長主力。

楊俊烈指出，輝達GB200伺服器已開始量產，良率有所改善，客戶正從GB200過渡至新一代的GB300平台，處於新舊交替轉換期，導致7、8月營收表現較為平緩，9月起將逐步放量。他並表示，GB300因設計進一步優化，加上有先前的經驗累積，良率提升速度會比GB200來得快。

廣達上半年AI伺服器占整體伺服器比重已超過六成，楊俊烈表示，今年AI伺服器營收維持三位數百分比成長的預期，全年AI伺服器占整體伺服器營收占比，將達到約70%。除了輝達GPU伺服器外，楊俊烈表示，目前已取得ASIC AI伺服器專案，預計2026年推出，各類型伺服器需求都有所成長，但仍以GPU伺服器成長動能最強勁，通用伺服器下半年出貨回穩。

廣達目前筆電營收占比約20%至25%，楊俊烈預期，第3季筆電出貨優於預期，將季增低個位數百分比，上、下半年筆電出貨量估將相當，Chromebook下半年占比將回到約一成。

廣達第2季毛利率承壓、回測7%大關。廣達指出，受到平均銷售單價較高的AI伺服器出貨貢獻度增加，產品組合變化，加上匯率波動影響，第3季毛利率將持續面臨壓力。