降低關稅風險…三大代工廠 加碼投資北美

川普政府祭出對等關稅政策，再度影響供應鏈布局。廣達（2382）、緯創及仁寶等代工廠，昨（12）日不約而同宣布擴大投資北美地區。仁寶將斥資3億美元（約新台幣90億元），廣達也投資1.7億美元（約新台幣49.81億元），三大廠共砸下約5.325億美元（逾新台幣158億元）投資北美地區。

仁寶董事會昨日核准通過美國投資案，包括增資Compal Americas（US） Inc. 2.25億美元（約新台幣67.5億元），以及新設美國子公司7,500萬美元（約新台幣2.25億元），以降低全球貿易與關稅政策所帶來的風險，同時強化公司在北美市場的營運布局與競爭力。

仁寶表示，此次投資以美國及墨西哥據點的伺服器業務為主，產能涵蓋L10（伺服器組裝與測試）、L11（整機櫃解決方案），預計明年上半年量產，並擴增車用與筆電產能，持續擴充台灣研發與實驗室能力。

廣達也公告，現增美國田納西州納許維爾子公司QMN（Quanta Manufacturing Nashville LLC）1.7億美元（約新台幣49.81億元），持續擴大美國AI伺服器投資。

廣達美國擴廠腳步不停歇，今年5月、6月陸續公告投入2,916萬美元（約新台幣9.68億元）、1,115萬美元（約新台幣3.71億元），取得美國加州廠房租賃使用權資產。

廣達昨日在法說會表示，美國與墨西哥為主要產能布局重點，墨西哥產能會從汽車產品延伸至AI伺服器產線，產線規模將超越L6（伺服器主機板），符合北美貿易協定（USMCA）規範，今年量產。

緯創因應售後服務業務發展，董事會昨日通過授權美國子公司Wistron InfoComm（USA） Corporation（WUS）於不超過6,250萬美元（約新台幣18.76億元）額度內，進行美國達拉斯Eagle廠建築物改良。

英業達（2356）董事會昨日決議現金增資100%持股泰國子公司Inventec Electronics（Thailand）26億泰銖（約新台幣24.05億元），以投資總額不超過25.8億泰銖（約新台幣23.86億元）委建廠房。

英業達表示，主要是現有廠區產能不足，決定擴建新廠，產能涵蓋筆電與伺服器產品，預計最快明年首季完成擴建。